The Evil Column: Mit der Rückkehr von Silent Hill und der anhaltenden Dominanz von Resident Evil feiern wir wieder, als wäre es 1999

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Willkommen bei The Evil Column, Gamereactors neuer Horror-Kolumne, in der ich als großer Fan der Horrorwelt die dunkelsten Ecken des Genres erkunden werde und dabei auf die Sünden der Vergangenheit und die Schrecken der Zukunft zurückgreifen werde. Und ja, es wird auch Empfehlungen und Listen geben. Erwarten Sie eine neue Kolumne 3-4 Mal im Jahr. Das ist alles.

1999 war ein Meilenstein für Survival-Horror. Resident Evil hatte einen enormen Einfluss auf das Genre hinterlassen und maßgeblich seine Anfangstage geprägt, doch am 23. Februar tauchte ein neues Spiel aus dem Nebel auf und definierte neu, was ein Survival-Horror-Spiel sein könnte. Ich habe bereits über das erste Silent Hill-Spiel geschrieben und meine besondere Verbindung geteilt, also wenn du neugierig bist, worum es dabei geht, würde ich empfehlen, das zu lesen. Kurz gesagt, es geht um drei Freunde, ein Ferienhaus, einen Volkswagen Käfer und einen dunklen Parkplatz, und in diesem Zusammenhang ist es nicht so wichtig, weil es nicht um mich geht, sondern um Silent Hill und Resident Evil.

Während Resident Evil größtenteils das farbenfrohe Hollywood-Horror-Genre kanalisierte – denken Sie an Romero ohne scharfe Gesellschaftskritik oder Carpenters The Thing – tendierte Silent Hill eher zu Arthouse-Regisseuren wie David Lynch oder Adrian Lynes Jacob's Ladder, mit seinem surrealeren und psychologischeren Ansatz für das Genre. Silent Hill war düsterer und furchteinflößender, aber auch emotional fesselnder mit der Geschichte eines verzweifelten Vaters, der nach seiner Tochter sucht. Und während der Fokus von Resident Evil auf biologische Waffen tief in etwas Konkretem und (in den Spielen) wissenschaftlich orientierten Elementen verwurzelt ist, rückte Silent Hill Traumlogik und metaphysische Erkundungen in den Vordergrund.

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Über einige Jahre hinweg lieferten sich die beiden Serien ein wunderschönes Rennen, das das Genre enorm voranbrachte – am besten veranschaulicht durch das narrative Juwel Silent Hill 2 und den Quantensprung im Gameplay, den Resident Evil 4 erreichte. Doch nach der Veröffentlichung von Silent Hill 4: The Room und tatsächlich Resident Evil 4 sind die beiden bahnbrechenden Serien qualitativ stark eingebrochen. Konami löste Team Silent auf, um die Verantwortung für Silent Hill an westliche Entwickler zu übergeben, um ein breiteres Publikum anzusprechen, was zu überwiegend generischen Titeln führte, die die kulturelle Bedeutung der Serie untergraben. Tatsächlich so sehr, dass die Serie ein ganzes Jahrzehnt lang kein neues Spiel erhielt.

Resident Evil schnitt etwas besser ab und verschwand nie, was natürlich auch auf Capcoms konsistentere Strategie im Vergleich zum pachinko-besessenen Konami zurückzuführen ist, aber Resident Evil 5 und besonders 6 konnten trotz starker Verkaufszahlen dem stolzen Erbe der Serie überhaupt nicht gerecht werden, und obwohl die Spin-offs Revelations 1 und 2 als Rückkehr zu alten Tugenden vermarktet wurden, Sie leiden immer noch unter dem schlanken Design, das die Serie in jenen Jahren prägte, und keines von beiden ist wirklich ein Meisterwerk.

Doch nach fast anderthalb Jahrzehnten ohne Meisterwerk stieg Resident Evil 7: Biohazard aus dem Sumpf auf, angetrieben vom brandneuen RE Engine, der das MT Framework ersetzte und den Grundstein für die inzwischen legendäre "Capcom-Renaissance" legte. Resident Evil 7: Biohazard kehrte zu seinen Wurzeln zurück und konzentrierte sich auf reinen Horror (tatsächlich sogar noch stärker als die "Wurzeln" selbst), aber es war besonders das südliche Setting und bis zu einem gewissen Grad die Ich-Perspektive, die es viel frischer wirken ließen als die Spiele nach Resident Evil 4.

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Seit dieser Veröffentlichung hat sich die Serie größtenteils von Stärke zu Stärke entwickelt. Zwei Jahre nach Biohazard veröffentlichte Capcom das erste Spiel der Remake-Reihe mit enormem Erfolg, das zwischen den brandneuen Hauptspielen erschien. Die Remakes von 2 und 4 sind großartig, während 3, um fair zu sein, etwas enttäuschend war, und obwohl Resident Evil Village ein unausgewogenes Spiel ist, bietet es auch einige fantastische Highlights. Haus Beneviento zum Beispiel ist für mich immer noch das furchteinflößendste, was die Serie je hervorgebracht hat.

Trotz der insgesamt starken Front, die die neueren Resident Evil-Spiele gebildet haben, finde ich es berechtigt, die narrative Dynamik der Serie zu kritisieren. Die drei Remakes sind von Natur aus retrospektiv, aber es ärgert mich ein wenig, dass sowohl Biohazard als auch Village sich sehr wie ein malerischer narrativer Umweg anfühlen, bei dem es unterwegs sicherlich neue, spannende Dinge zu entdecken gibt, aber die Ungeduld, wieder auf Kurs zu kommen, dennoch immer wieder einsetzt.

Deshalb möchte ich etwas Neues und Frisches, das gleichzeitig eine der absurdesten Sagas der Gaming-Geschichte vorantreibt. Es mag so wirken, als würde ich aus beiden Mundwinkeln sprechen, aber Resident Evil Requiem bietet tatsächlich eine interessante, wenn auch nicht völlig perfekte Lösung. Am besten funktioniert es, wenn wir als neue Protagonistin Grace Ashcroft spielen, die unangefochtene Star des besten Teils des Spiels, des Rhodes Hill Chronic Care Centre, ist. Im Gegensatz zu Ethan Winters aus Biohazard und Village ist Grace eine hervorragende Ergänzung für die Resident Evil-Besetzung, und ihre Figur – zugleich zerbrechlich und entschlossen – ist maßgeschneidert für die klassische Resident-Evil-Erkundung, die Rhodes Hill bietet. Der Ort ähnelt stark sowohl Spencer Mansion als auch RPD, aber da man als Grace die Aufgabe anders angehen muss als die jüngeren Versionen von Jill, Chris, Leon und Claire – besonders am Anfang – wirkt es frisch. Das gilt auch für den Umgang mit den Stalker-Feinden und den regulären Zombies, die zwar ihre alten Eigenschaften beibehalten, aber deutlich mehr Persönlichkeit haben als zuvor.

Die erste Hälfte von Requiem trägt nicht viel zur Gesamtmythologie bei, aber ich kann dir versprechen, dass sich das ändert, sobald Leon auf die Bühne taucht und sich auf eine hektische Reise durch Raccoon City begibt. Hier bekommen wir Schwung und neue Enthüllungen, und auch wenn nicht alle so gut ankommen, wie sie könnten, schätze ich, dass die Serie wieder das Tempo der übergeordneten Geschichte beschleunigt, auch wenn dieser Teil nicht ganz so stark ist wie Graces haarsträubender Krankenhausbesuch.

Während Resident Evil schon seit einigen Jahren in vollem Gange ist, ist es bei Silent Hill anders. Doch nach ein paar halbherzigen und völlig misslungenen Comeback-Versuchen mit Ascension Ende 2023 und The Short Message Anfang 2024 nahm es endlich Fahrt auf, als Bloober Team es zu überraschender Masse schaffte, das beste Spiel der Serie einem modernen Publikum auf größtenteils brillante Weise zugänglich zu machen. Ja, es war zu lang, und die Geschichte hat vielleicht nicht ganz so hart getroffen wie zu Beginn des neuen Jahrtausends, aber Silent Hill 2 Remake gehört immer noch zu den besten Spielen des Genres der letzten Jahre.

Aber es ist eine Sache, das Erbe wieder ins Rampenlicht zu rücken, etwas ganz anderes, völlig neue Schrecken zu liefern. Deshalb war es für die Serie enorm wichtig, als Silent Hill f letzten Herbst es schaffte, die Serie in eine völlig neue Richtung zu lenken. Indem die Action ins Japan der 1960er Jahre verlegt wurde, zeigten die wenig bekannten Neobards und Ryukishi07, dass ein Silent Hill-Spiel problemlos außerhalb der namensgebenden Stadt und sogar außerhalb der USA spielen kann und sich trotzdem wie ein natürlicher Teil der Serie anfühlt. Das Kampfsystem war vielleicht nicht ganz perfekt, aber das Setting, die Atmosphäre und insbesondere die Geschichte – die soziale Kontrolle, Eifersucht und Frauenbefreiung behandelte – sind so unglaublich stark, dass das Ergebnis ein Spiel ist, das mit den Titeln von Team Silent mithalten kann.

Silent Hill f ist ein wirklich gutes Zeichen, da es den Mut zeigt, der nötig ist, um eine Serie frisch zu halten. Und es ist auch ein gutes Zeichen, dass Konami, obwohl es nicht über Capcoms interne Entwicklungskapazitäten verfügt, ein kleines Team, das mit den Partnern zusammenarbeitet, die an Silent Hill-Spielen beteiligt sind. Und apropos Partner: Es scheint, dass der Mastermind der Serie, Motoi Okamoto, ein besseres Talent dafür entwickelt hat, die richtigen auszuwählen. Nach den Flopps von Hexa Drives The Short Message (den er übrigens selbst inszenierte) und Bad Robots Ascension erwiesen sich Bloober und Neobards als weitaus bessere Optionen, und das kommende Townfall hat wahrscheinlich den bisher besten Partner auf dem Papier in Form von Screen Burn Interactive, das unter seinem früheren Namen No Code die hervorragenden Indie-Thriller Stories Untold und Observation entwickelte. Townfall sieht vielversprechend aus, und mit seinem taktileren Ansatz und dem schottischen Stadtsetting scheint es erneut die Grenzen der Serie zu verschieben. Und falls du Lust auf etwas Klassischeres hast, ist Bloober mit einem weiteren Remake auf dem Weg. Als nächstes folgt das originale Silent Hill, und die greifbarere Geschichte dieses Spiels passt tatsächlich sogar besser zu den Polen als das ätherischere Silent Hill 2.

Natürlich kann es sein, dass beide Spiele floppen und Silent Hill in eine weitere Krise stürzt, aber im Moment sieht die Aussicht gut aus und die Aussichten der Serie sehen gut aus. Und wir Horror-Liebhaber können uns dafür glücklich schätzen. Wie Yin und Yang haben die beiden Serien sehr unterschiedliche Qualitäten, und die Horrorlandschaft ist umso wunderbarer verdreht, wenn beide Teil davon sind. Auch wenn man sich wünschen könnte, dass mehr andere Serien außerhalb der Indie-Sphäre wirklich ihre Spuren setzen könnten (Daumen drücken, dass Alan Wake 3 eines Tages Wirklichkeit wird). Aber bis dahin ist es schön, meine nostalgischen Horror-Erinnerungen aus meiner Jugend in bester Form zu sehen. Also bringt mehr persönliche Traumata, erschreckende Einzeiler, Spukstädte und finstere Schattenorganisationen herbei. Ich bin bereit für alle!