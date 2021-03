The Elder Scrolls V: Skyrim erhält Brettspielbehandlung

You're watching Werben

Wer The Elder Scrolls V: Skyrim spielen möchte, kann das auf so ziemlich jedem Gerät dieser Welt tun. Das Spiel aus 2005 ist auf den meisten gängigen Formaten verfügbar und bald benötigt ihr nicht einmal mehr Strom, um die weite Welt von Himmelsrand zu erkunden. Der Brettspielhersteller Modiphius hat eigenen Aussagen zufolge ein abgeschlossenes Skyrim-Brettspiel auf die Beine gestellt, das sie in Kürze via Crowdfunding-Kampagne finanzieren lassen wollen. Es gibt aktuell keine Details zur analogen Umsetzung, abgesehen von einer sehr vagen Beschreibung. Das Game sei "ein episches, kooperatives Brettspiel des Skyrim-Abenteuers für bis zu vier Spieler".

Kritischer Fehlschlag incoming?

Quelle: Modiphius.