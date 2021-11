The Elder Scrolls V: Anniversary Edition ist ein Vollpreisspiel

HQ

Bethesda bereitet sich mal wieder auf die Veröffentlichung von Skyrim vor. Zum Ende der Woche haben uns die Entwickler den Verkaufspreis mitgeteilt und einige grobe Eckdaten zur Neuveröffentlichung aufgeschlüsselt.

Wer die neueste Gesamtausgabe von The Elder Scrolls V: Skyrim kaufen möchte, muss stolze 55 Euro für das zehn Jahre alte Spiel blechen. Physische Ausgaben sind für Xbox One und Playstation 4 verfügbar, die nutzt ihr auch auf PS5 und Xbox Series. Besitzer von The Elder Scrolls V: Skyrim - Special Edition zahlen nur 20 Euro, wenn sie auf die "Creation Club"-Inhalte zugreifen möchten, die in der Anniversary-Ausgabe stecken.

Ansonsten wird nur noch einmal das versprochene Current-Gen-Upgrade für PS5 und Xbox Series hervorgehoben, zu dem es aber nach wie vor keine Details gibt. Skyrim-Spieler sollen irgendwann von "verbesserter Grafik, schnelleren Ladezeiten und mehr" profitieren, mehr wissen wir nicht. Die Änderungen sind kostenlos und laufen getrennt von der Anniversary Edition.

Unmittelbar vor der Markteinführung am 11. November wird der Chefentwickler und Game Director Todd Howard im Rahmen eines AMAs (Abkürzung für "Ask me Anything", das ist eine Fragerunde im Internet) mit der Community interagieren. Am 10. November um 19:00 Uhr habt ihr auf der Plattform Reddit Reddit die Chance, dem Entwickler endlos viele Fragen zu stellen, die er dann vielleicht oder vielleicht auch nicht beantwortet.

Quelle: Bethesda