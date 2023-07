The Elder Scrolls Online: Necrom

HQ

The Elder Scrolls Online oder ESO ist ein Biest von einem MMORPG. Ich bin im Allgemeinen ziemlich neu im Spiel, und das werde ich wahrscheinlich auch bleiben, denn die Menge an Inhalten ist einschüchternd und nimmt auch ständig zu, vielleicht am kritischsten von allen. Es gibt buchstäblich Tausende von Stunden Spielspaß, und ich habe einen Job, also werde ich wahrscheinlich nie alles erleben können. Die neue Necrom-Erweiterung hilft nicht weiter, da es sich um eine Erweiterung handelt, bei der es viel zu entpacken gibt. Mal sehen, was Bethesda dieses Mal zu seinem langjährigen Spiel hinzugefügt hat.

Was mir an dem Spiel am meisten gefällt, ist, dass alle Missionen und Charaktere eine spezifische Sprachausgabe haben. In anderen MMOs sind es meistens nur Textwände, aber ich hier muss nie lesen, warum ich 10 Ratten töten muss. Nicht nur das, ESO hat eine geradezu hervorragende Sprachausgabe und auch erkennbare Schauspieler, die erklären, warum die Ratten ausgerottet werden müssen. Allerdings verlangsamt es auch das Spiel, da die meisten Charaktere viel um die Ohren haben. Das ist in Necrom genauso, aber ich finde sie im Allgemeinen unterhaltsam anzuhören.

Die Handlung von Necrom dreht sich um das Reich des todrischen Prinzen Hermaeus Mora, und das sind nicht gerade normale Menschen. Hermaeus Mora, den du zu Beginn der Erweiterung triffst, ist eine Mischung aus einem Oktopus mit zu vielen Augen und etwas, das H.P. Lovecraft erfunden haben könnte. Der groteske Prinz heuert dich an, um sein Königreich Apokryphen zu retten, wo er viel verbotenes Wissen versteckt, aber auch Nirn, den Planeten, auf dem die Elder Scrolls spielt. Das ist alles, was du erst einmal bekommst, und du musst herausfinden, was die beiden Ebenen der Existenz bedroht. Ihr erhaltet dann Zugang zu den Apokryphen und den Telvanni Peninsula. Die Telvanni Peninsula ähnelt den Gebieten, die insbesondere in Morrowind zu sehen sind, und Apokryphen sind ein seltsamer und bizarrer Ort mit fliegenden Moorwirbelwinden, Tentakelmonstern und Kreaturen, die normalerweise nur in Albträumen zu sehen sind. Die Geschichte führt Sie sowohl durch Telvanni als auch durch Apokryphen, und die beiden Gebiete sind groß und abwechslungsreich. Es ist toll, vor allem Apokryphen zu erkunden, weil es so seltsam ist, aber Telvanni ist auch ziemlich aufregend, mit seltsamen Pflanzen, riesigen Pilzen und fliegenden Quallen.

Die Geschichte ist auch recht unterhaltsam und ich möchte sie nicht spoilern, aber alles, was ich sagen kann, ist, dass man einige lustige Charaktere trifft und dann eine große Verschwörung aufdeckt, die möglicherweise die Existenz von allem zerstören könnte, was wirklich nicht so gut ist. Ich mag es sehr, dass die Geschichte so mysteriös ist und dass sie die beiden Bereiche so effektiv miteinander verwebt. Es gibt auch einige unterhaltsame Nebenmissionen, die die Hauptgeschichte gut ergänzen. Insgesamt ist das Storytelling in Necrom also erstklassig.

Einige der anderen Dinge, die in Necrom hinzugefügt wurden, sind erstens eine neue Klasse, die Arcanist, die Fähigkeiten hat, die zum gesamten H.P. Lovecraft-Thema der Erweiterung passen. Die Arcarnist-Klasse hat, wie die anderen Klassen, unterschiedliche Fähigkeiten, um denjenigen gerecht zu werden, die viel Schaden anrichten, heilen oder Prügel einstecken wollen, genau wie die stereotypen Rollen in anderen MMOs. Wenn du Schaden verursachen willst, dann aus der Ferne und mit Magie. Der Heilerpfad ist einigermaßen selbsterklärend, und der eher nahkampforientierte kann Prügel einstecken, aber immer noch eine Menge Schaden verursachen. Ich bin meistens alleine gelaufen und bin die Schadensroute gegangen, was ziemlich viel Spaß gemacht hat. Arcanist hat ein neues Punktesystem namens Crux, das sind Punkte, die du durch Kämpfe sparst und die du für deine Fähigkeiten ausgeben kannst, um mehr Schaden anzurichten. Es funktioniert gut und ist eine aufregende neue Mechanik, von der ich hoffe, dass sie in neuen oder älteren Klassen implementiert werden kann.

Ihr werdet durch einen der beiden neuen Gefährten in Necrom in die Klasse Arcanist eingeführt. Azandar ist ein wissenshungriger Redguard, und seine Fähigkeiten ergänzen die neue Klasse auf erfinderische Weise. Es ist großartig, dass ein Gefährte eine Klasse auf diese Weise unterstützt, was sie zugänglicher macht und etwas, von dem andere MMOs viel lernen können. Darüber hinaus kannst du auch Sharp-as-Night treffen, der ein mysteriöser Argonier ist, die echsenartigen Kreaturen, die auch in den anderen Spielen der Serie vorkommen. Er sagt nicht viel, aber je mehr er anfängt, dir zu vertrauen, desto mehr öffnet er sich. Er passt gut zu dem mystischen Thema, das Necrom anstrebt. Es ist cool und genau mein Ding.

Es gibt auch ein neues Raid oder Trials, wie es in ESO genannt wird. Ich hatte nicht viel Zeit, es auszuprobieren, und als ich es tat, lief es nicht gut. Es funktionierte jedoch auf die gleiche Weise wie der Rest der Erweiterung, und trotz einiger Wiederverwendung war es spannend zu sehen, welche Monster Ihre Gruppe von 12 Personen zerschmettern würden. Und genau das ist passiert. Es gibt auch ein Weltereignis, bei dem du drei Bosse gemeinsam herausfordern kannst. Es gibt also ein bisschen zu tun und eine Menge Beute, wenn das etwas ist, das dich in Versuchung führt. Mein Fokus lag jedoch auf der Geschichte, und in der Trials passierte so viel, dass ich einen Leitfaden brauchte, um sie durchzustehen, so dass sie für einen ESO-Neuling wie mich leider nicht leicht zugänglich ist.

Grafisch hat sich in ESO schon lange nicht mehr viel getan. Alles ist schön anzusehen, und Hermaeus Mora ist auch beeindruckend gemacht, aber es sieht alles etwas antiquiert aus. Das ist bei einem so alten MMO wie ESO wahrscheinlich unvermeidlich, und ein Upgrade der Grafik würde nicht schaden. Die Musik ist jedoch genau richtig und unterstützt die beiden neuen Bereiche gut.

Wenn du eine Erweiterung in ESO kaufst, bekommst du nur einen Bruchteil dessen, was andere MMO-Erweiterungen bieten. Daher gibt es auch unglaublich viele kleine Erweiterungen, die du im Spiel kaufen kannst. Es ist völlig unüberschaubar, und die Mikrotransaktionen sind hier albern. Ich habe in früheren Artikeln nicht viel darüber gesprochen, aber das System von ESO ist schrecklich, wenn es um zusätzliche Käufe geht. Necrom ist eine relativ große Erweiterung im Vergleich zu High Isles, die ich mir vor einiger Zeit angesehen habe. Es gibt hier mehr Inhalte als zuvor, wenn Sie also meine Rezension in Versuchung geführt hat, ist Necrom ein guter Ausgangspunkt.

Wenn Sie mehr Inhalte wünschen, würde ich vorschlagen, online zu suchen, damit Sie nichts kaufen, das nicht Ihren Wünschen entspricht. Ich habe Necrom bekommen und brauchte oder wollte nichts anderes kaufen. Ich persönlich bin ein Fan der Atmosphäre in Necrom, und wenn du Morrowind magst, ist es eher dasselbe. Necrom ist eine gute und substanzielle Erweiterung, bei der vor allem die Geschichte glänzt, aber neben dem Crux-System und der Arcanist-Klasse wäre es schön, einige Innovationen im ständig wachsenden Universum von ESO zu sehen.