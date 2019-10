The Elder Scrolls Online: Dragonhold-DLC schlägt auf PC auf

Zenimax und Bethesda haben diese Woche Dragonhold, das neue DLC-Paket von The Elder Scrolls Online, auf dem PC gestartet. Die Expansion führt uns in den Süden von Elsweyr, um die Ordnung der Dragonguard wiederherzustellen und Sai Sahan dabei zu helfen, die Bedrohung der Drachen ein für alle mal zu bannen. Wer die Inhalte auf PS4 und Xbox One spielen will, muss sich noch bis zum 5. November gedulden. Enthalten sind eine neue Region, mehr Episoden der Hauptgeschichte, natürlich eine Menge Nebenmissionen, Drachen, Weltenbosse, Bonus-Missionen, Belohnungen, sowie generelle Updates. Mitglieder von ESO Plus können diese Inhalte kostenlos erwerben, weitere Informationen findet ihr beim Entwickler.

