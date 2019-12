The Elder Scrolls Online bringt Skyrim 2020 ins MMO

Bethesda war auf den Game Awards 2019 kein großes Thema, allerdings haben wir in einer Werbepause neues Material zu The Elder Scrolls Online gesehen. In einem neuen Trailer demonstrierte der Entwickler das cineastische Ende der Drachengeschichte aus der aktuellen Elsweyr-Erweiterung, die Spieler des MMOs nach Himmelsrand führen wird. Richtig gehört, das aktuelle Hauptspiel The Elder Scrolls V: Skyrim wird kommendes Jahr Thema des Online-Rollenspiels werden. Am 16. Januar (um 23:00 Uhr) will Zenimax mehr Informationen darüber verlieren. Bis dahin muss Fans ein Blick auf diesen sehr schicken Trailer reichen:

