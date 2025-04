The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

HQ

Das Original Oblivion ist wahrscheinlich das Spiel, in das ich im Laufe der Jahre die meisten Stunden investiert habe. Ich erinnere mich, dass ich die Trailer immer wieder gesehen habe, als ich ein arbeitsloser Polizist in den Zwanzigern war, und ich war aufgeregt wie ein kleines Osterlamm, dass das Spiel endlich herauskommt. Als es ankam, spielte ich Hunderte, wenn nicht Tausende von Stunden, durchsuchte Cyrodiil nach den kleinsten Missionen oder Ruinen, die noch nie entdeckt worden waren, und schließlich nach den letzten Oblivion Toren, die geschlossen werden mussten. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass Bethesda ihr altes Spiel aktualisieren würde, aber dann begann das Internet mit Behauptungen zu schwirren, dass Oblivion in einer neuen und glänzenden Version erscheinen würde, und obwohl das Spiel mehrmals angeteasert wurde, kam es nie zustande. Das hat sich jedoch vor kurzem geändert, als Oblivion Remastered im Schatten abgelegt wurde und ich vor ein paar Tagen einen Steam Download-Button sah. Hier sind meine Erfahrungen mit Bethesda und dem Virtuos '-Update.

Ich werde mich hauptsächlich auf die Neuerungen in der Remastered -Version konzentrieren, da die meisten Leute wahrscheinlich genauso viel, wenn nicht sogar mehr gespielt haben als ich, also fangen wir an. Ich beginne mit dem, wovon die Leute wahrscheinlich am meisten gehört haben, nämlich dem neuen Anstrich, den der Klassiker erhalten hat. Laut den Entwicklern läuft Oblivion Remastered auf der alten Creation Engine Spiel-Engine, von der Bethesda immer noch eine neuere Version für Spiele wie Fallout 4 und Starfield verwendet, und sie nennen es das Gehirn hinter dem Update. Das heißt, es ist das, was die KI und die Spielmechanik antreibt, und darüber läuft die Unreal 5 -Grafik-Engine, sodass alles glänzend und neu aussieht. Man kann deutlich spüren, wie die Creation Engine hinter all dem grafischen Bling-Bling die Show leiten. Es fühlt sich an, als ob Oblivion bis in seinen Kern hinein ist, im Guten wie im Schlechten. Das Spiel hat immer noch diesen charmanten Ruckel, über den sich die Leute beschwert haben, als das Spiel zum ersten Mal herauskam, aber der jetzt im Internet entschieden hat, dass er im Spiel absolut nicht fehlen darf. Die Charaktere reden immer noch im großen Stil übereinander, und wenn man in einem der Viertel der Hauptstadt ankommt, wird man mit den gleichen ironischen Ausbrüchen der Charaktere bombardiert, die man schon immer erhalten hat. Wenn man sich erst einmal daran gewöhnt hat, dass die Grafik so schön ist, wie sie ist, fühlt sich Oblivion Remastered dem Original extrem ähnlich. Insofern ein Produkt seiner Zeit, und das ist großartig.

Allerdings wurden dem Spiel ein paar Dinge hinzugefügt, damit es sich auch frischer anfühlt. Zum Beispiel gibt es mehr Stimmen für die verschiedenen Rassen im Spiel, was dem Spiel einen Hauch von frischem Wind verleiht. Mir ist aufgefallen, dass die Klangqualität zwischen den alten und neuen Stimmen leicht unterschiedlich war, und das liegt zweifellos zum Teil an den neu aufgenommenen Zeilen.

Eine weitere Neuerung ist, dass das Nivelliersystem aktualisiert wurde. Während du früher für die Fähigkeiten belohnt wurdest, die du am häufigsten verwendet hast, kannst du hier zwölf Fertigkeitspunkte für die Fertigkeiten ausgeben, die du willst, was bedeutet, dass du auch in Fertigkeiten besser werden kannst, die du nicht unbedingt so oft benutzt hast, was ziemlich cool ist. Ich weiß allerdings nicht, welche ich bevorzuge. Ich glaube nicht, dass ich tatsächlich einen großen Unterschied gespürt habe, aber es ist gut, Optionen zu haben. Alles in allem sind die Neuzugänge ganz nett, aber es ändert nichts daran, dass es sich um Oblivion handelt und darüber bin ich ganz froh.

Eine Sache, die ich mir wünschte, die Entwickler hätten geändert, war, dass die Feinde immer noch mit dir aufsteigen. Mein größter Kritikpunkt war und ist immer noch, dass man am Anfang auf Diebe mit stumpfen Eisenwaffen trifft, aber wenn man aufsteigt, trifft man auf gewöhnliche Banditen mit der besten Ausrüstung, was einen fragen lässt, wenn sie mit daedrischer Ausrüstung herumlaufen, müssen sie dann überhaupt zufällige Leute ausrauben? Es könnte im Original ausgemoddiert werden, und ich hoffe, dass es in der neuen Version der Fall sein wird, denn es ist wahrscheinlich das Nervigste sowohl am Original als auch an dieser neuen Iteration des legendären Fantasy-Spiels.

Lassen Sie uns darüber sprechen, was Sie in den Trailern sehen können, die wunderschönen Grafiken, die das Spiel wie eine Robe über einen abgetragenen Anzug gezogen hat. Die vielen grafischen Muskeln von Unreal werden im Update genutzt, von allen Arten von Lichteffekten bis hin zur Magie von Ray-Tracing, das die Bildrate ebenfalls verlangsamen kann. Wenn man eine Maschine hat, die damit umgehen kann, sieht das alles beeindruckend aus, aber ich brauchte eine Frame-Generierung, um über 60 Frames pro Sekunde zu erreichen, und ich höre auch, dass das Spiel auf Konsolen stottert. Ich frage mich, ob es mit der Zeit besser wird? Man würde es hoffen. Glücklicherweise kann ein Großteil davon ausgeschaltet werden, was es weniger leistungsfähigen Systemen ermöglicht, das Spiel auszuführen, aber es sieht nicht annähernd so gut aus. Die Beleuchtung ist ein großer Teil dessen, was das Spiel in den Trailern so großartig aussehen lässt, und wenn sie weg ist, sieht alles leider etwas flach aus.

Die Charaktere sind auch ein Punkt, an dem ich einige ambivalente Gedanken habe. Das Internet hat entschieden, dass die Mundbewegungen schlecht sind, aber ich habe kein Problem damit. Das Internet liebt es, sich zu beschweren, aber wir Geschichtslehrer lehren etwas, das man Quellenkritik nennt, und ich glaube nicht, dass das ein großes Problem ist. Was ich für ein Problem halte, ist, dass die Charaktere seltsam aussehen. Es gibt keine netten Leute in Oblivion. Fast alle sehen aus wie Karikaturen und sehen schlimmer aus als im Original Oblivion. Ich denke, es liegt daran, dass Falten und Zeug damals einfach nicht wirklich wie Falten aussahen und das tun sie auch heute, was zu extrem hässlichen Charakteren führt, selbst wenn wir über junge und reiche Leute in der Hauptstadt sprechen. Es ist fast so, als ob Unreal alles zu realistisch gemacht hat, und das gefällt mir nicht. Es nimmt dem Spiel etwas von dem Charme, den ich für das Original empfunden habe. Es mag subjektiv sein und nur ich, aber die Entwickler hätten es hier besser machen können. Sie könnten mit den vielen Texturen gewesen sein, vor allem in den Höhlen, wo man die Naht am Boden der Höhlen sehen konnte, wo es kleine Dreiecke gab, die keine Oberfläche hatten. Es ist ein bisschen schlampig.

Die Geschichte ist die gleiche, wenn du die reguläre Version des Spiels spielst. Alle Erweiterungen sind enthalten, was großartig ist, und historisch gesehen ist es die gleiche Erfahrung, die viele wahrscheinlich in den neunzehn Jahren, in denen das Spiel auf dem Markt ist, immer und immer wieder gemacht haben. Wenn du die Premium-Version kaufst, bekommst du einige zusätzliche Missionen und eine Pferderüstung, was für diejenigen, die sich auskennen, ziemlich ironisch ist, aber ich bin mir nicht sicher, ob es die zusätzlichen 10 Euro wert ist. Ich denke immer noch, dass die Geschichte so hält, wie sie sollte, und obwohl es mehrere Missionen gibt, die ich im Handumdrehen abschließen kann, weil ich sie auswendig kenne, gibt es immer noch Missionen, die mit der aktualisierten Grafik cool zu erleben sind. Shivering Isles ist auch großartig in der neuen Grafik zu sehen, die der Entwickler dem Spiel verpasst hat. Unreal 5 passt einfach besser zum saureren Stil von Sheogoraths Reich als vielleicht zu den idyllischen Landschaften von Cyrodiil.

Alles in allem denke ich, dass Oblivion Remastered eine gekonnte Neuauflage eines legendären Spiels ist, das die Nostalgie bei den meisten hervorrufen wird, die seit fast zwei Jahrzehnten mit der Geschichte und Martin Septims Kampf gegen Mehrunes Dagon leben. Bethesda und Virtuos haben die Atmosphäre und das Skelett dessen, was Oblivion war, beibehalten und aktualisiert, um sich frisch anzufühlen. Oblivion ist ein Produkt seiner Zeit, und ich weiß nicht, ob neue Spieler in der Lage sein werden, mit dem Ruck und der Unbeholfenheit zu leben, die der Rest von uns heute charmant findet, aber als schöne und glänzende Zeitkapsel ist Oblivion Remastered alles, was man sich wünschen kann. Nicht mehr und nicht weniger.