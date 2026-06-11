The Drifter erscheint am 22. Juni für die Nintendo Switch und Switch 2

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Knapp ein Jahr nach seiner Veröffentlichung auf Steam hat das kleine australische Studio Powerhoof (nur zwei Entwickler, Dave Lloyd und Barney Cumming) angekündigt, dass sein Grafikabenteuer The Drifter, das als eines der besten Spiele des Jahres 2025 gefeiert wird, am 22. Juni auf Nintendo Switch-Konsolen erscheinen wird.

Auf der Nintendo Switch 2 unterstützt The Drifter bis zu 4K-Auflösung bei 120 fps sowie Pixelgrafik mit superflüssigen Übergängen, wenn man sich auf dem Bildschirm bewegt. Es wird auch verschiedene Steuerungsschemata geben (du kannst zwischen Dual-Stick oder traditionellem 'Point-and-Click' im Mausmodus der Joy-Con 2 wählen).

Wenn du fesselnde Pulp-Geschichten magst und The Drifter noch nicht ausprobiert hast, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzutauchen. Schaut euch unten den neuen Switch-Trailer an.