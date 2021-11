Aus dem jüngsten Finanzbericht von Ubisoft geht hervor, dass der Free-to-Play-Shooter The Division: Heartland noch etwas Zeit braucht. Der Publisher gibt neuerdings das kommende Geschäftsjahr 2022/2023 als erwartetes Erscheinungsdatum an. Zur Einordnung: Ubisofts Fiskaljahr beginnt am 1. April und endet am 31. März des Folgejahres. Heartland wird von Ubisoft Red Storm Entertainment entwickelt, die in der Vergangenheit bereits an vielen anderen Spielen im Tom-Clancy-Universum gearbeitet haben.