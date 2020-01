The Division 2 unterwirft New York mit Flammenwerfer

Ubisoft hat uns bislang nicht sonderlich viel über die bevorstehende dritte Erweiterung von The Division 2 verraten. Ein neuer Story-Trailer führt uns zurück nach New York, dem Schauplatz des Vorgängers. Auf Coney Island finden wir vertraute Riesenräder und Geisterhäuser, was die ohnehin abwechslungsreiche Umgebung hoffentlich noch etwas spannender gestaltet. Die örtliche Agentenzelle konnte dort bis zum heutigen Tag durchhalten und in dieser Erweiterung werden wir uns mit ihnen intensiver auf die Suche nach einem Heilmittel für das gefährliche Virus beschäftigen, das die Welt von The Division dahingerafft hat. Außerdem sehen wir einen Flammenwerfer, mit dem die nächste Spezialisierungsklasse womöglich ausgestattet sein könnte.

