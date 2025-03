Wir schreiben das Jahr 1956 und obwohl die Verwüstungen des Zweiten Weltkriegs 11 Jahre zuvor mit der Niederlage von Adolf Hitlers Deutschland endeten, bleiben die Spuren des Nationalsozialismus und des Bösen, das er in Europa verbreitete, immer noch verborgen. Viele der Morde und Verbrechen, die von den Nazis zu dieser Zeit begangen wurden, wurden aufgehoben oder anderweitig verheimlicht, und einige Nazis, die verurteilt worden waren, wurden stattdessen aufgrund falscher Anschuldigungen freigelassen, als Hitler an die Macht kam. In einem Land, in einem Europa und in einer Welt, die nach einem verheerenden Krieg ihre Wunden leckt, gab es noch viel zu tun, und hier setzt The Darkest Files an.

Der Blick außerhalb des Büros ist wunderschön.

Unsere Hauptfigur ist die 30-jährige Esther Katz, die zu Beginn des Spiels gerade einen neuen Job als Staatsanwältin bekommen hat und die Aufgabe hat, zwei dieser ungelösten Morde aufzuklären, um Zeugen und Angehörigen zu Gerechtigkeit zu verhelfen. Um eine Chance auf Erfolg zu haben, stehen Ihnen verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, wie z. B. das Verhören von Verdächtigen, um einen Fall aufzubauen, der dann vor Gericht Bestand hat. Es ist sicherlich keine leichte Aufgabe, sich gegen den Nazismus stellen zu müssen, der immer noch im Land existiert, vor allem als Frau in einer von Männern dominierten Branche.

Unser erster Mord, den wir aufklären müssen, ist der eines Mannes, dessen Tod während des Zweiten Weltkriegs von Nazi-Deutschland für notwendig erklärt wurde, als er beschuldigt wurde, eine Flagge mit einem Hakenkreuz heruntergerissen und durch eine weiße Flagge ersetzt zu haben, um Frieden zu schaffen. Seine Frau war dabei, als er von Nazi-Soldaten aus ihrem Haus entführt wurde, und als wir sie befragen, gibt sie eine völlig andere Version der Geschichte. Stattdessen erklärt sie, dass der Täter ihr Sohn war, aber da der Sohn nicht zu Hause war und die Eltern den Aufenthaltsort ihres Sohnes nicht preisgeben wollten, wurde ihr Mann stattdessen entführt und ohne Anklage inhaftiert und schließlich in der Zelle, in der er festgehalten wurde, ermordet. Die Soldaten, die dafür verantwortlich waren, wurden von der herrschenden Nazi-Hand nicht einmal verhört, und dies ist nur einer von so vielen ähnlichen Fällen, die während des schrecklichen Krieges nie fair gelöst wurden.

Das Verhören von Zeugen und Verdächtigen ist wirklich spannend, aber auf der anderen Seite kommt es allzu oft vor, dass das Spiel in einen blau-grünlichen Ton übergeht, in dem nichts auffällt, was manchmal etwas von der Empathie verliert.

The Darkest Files basiert auf zwei echten Morden, die sich über zwei Akte erstrecken, aber nur der Name unserer Hauptfigur Esther Katz ist real, während die Namen der anderen Charaktere in die Spielversion der Ereignisse geändert wurden. Durch Esthers Augen werden wir Zeugen einer sehr düsteren und sorgfältig ausgewählten Handlung, die sofort zupackt und sich weigert, diesen Griff loszulassen, zumindest während des gesamten ersten von zwei Akten in den etwa sieben Stunden, die es dauerte, das gesamte Spiel durchzustehen. Esthers Sprachausgabe ist glücklicherweise auch sehr gut, und die Art und Weise, wie sie mit verschiedenen Objekten rund um den Berliner Arbeitsplatz, an dem sie arbeitet, interagiert und reagiert, erinnert an die Art und Weise, wie Max Caulfield in Life is Strange mit der Welt um sie herum interagiert.

Da das Büro, in dem Sie arbeiten, natürlich der Ort ist, an dem Sie 99% Ihrer Zeit in The Darkest Files verbringen werden, ist es äußerst wichtig, dass es ein interessanter Ort ist, und glücklicherweise haben es die Entwickler definitiv geschafft, dies zu vermitteln. Man fühlt sich als Spieler wirklich ermutigt, sich Zeit für das Spiel zu nehmen, und zum Glück ist die Sprachausgabe der anderen Charaktere im Spiel auch relativ gut, abzüglich unseres Chefs, der versucht, so verdammt hart zu klingen, dass es einfach komisch wird und nicht wirklich ernst genommen werden kann. Die Interaktion mit Ihren anderen Kollegen ist ebenfalls ein wichtiger Teil des Spiels, wobei Paula, die Sekretärin, ein persönlicher Favorit ist.

Die Sprachausgabe ist größtenteils sehr gut, aber nicht von Esthers Chef Fritz Bauer, der meist versucht, knallhart zu klingen, was manchmal schwer ernst zu nehmen ist.

Die selbst veröffentlichten Spiele der Entwickler Paintbucket Games haben in der Regel auch einen sehr ausgeprägten und einzigartigen Grafikstil, aber oft kann er viel zu blau-grünlich aussehen, wo nichts, nicht einmal die Person, die man zum Beispiel befragt, im Fokus ist, was dazu führt, dass die Person mit der Umgebung verschmilzt, was leider vom Aussehen ablenkt. Was jedoch im ersten Akt nie verblasst, ist das Mordrätsel selbst und die Werkzeuge, die dir die Entwickler zur Verfügung gestellt haben, um es zu lösen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wenn man alle drei Soldaten verhört, die für die Entführung und Ermordung des Mannes verantwortlich sein sollen, den wir zu lösen versuchen. Es ist Ihre Aufgabe als Staatsanwalt, sie einen nach dem anderen zu befragen und herauszufinden, ob und wie sich ihre Geschichten voneinander unterscheiden, und wenn ja, sich mehr zu bemühen, der Antwort näher zu kommen, wer wirklich für den Mord verantwortlich ist.

Sobald du glaubst, die Antwort zu haben, liegt es an dir, die Teile in einem Minispiel nacheinander zusammenzusetzen, das dann vor Gericht gebracht wird, wo du in der Lage sein musst, dich für die Ermittlungen einzusetzen, die du dir ausgedacht hast. Glücklicherweise, oder eher unglücklich, wie sich für mich herausstellen sollte, stimmten die ersten beiden Soldaten völlig überein, nachdem sie sie zu den Ereignissen rund um den Mord befragt hatten. Sie glaubten, es sei der dritte Soldat, den ich noch nicht verhört hatte, der den Gefangenen gegen ihren Willen erschossen und ermordet hatte, und als er an der Reihe war, verhört zu werden, bedrängte ich ihn heftig darauf. Er war nervös, änderte seine Geschichte mehrmals und präsentierte seine Unschuld in einer unzusammenhängenden Weise, die mir ein kristallklares Gefühl in meiner Arbeit als Staatsanwalt gab und bereit war, die verschiedenen Phasen des Mordes zusammenzusetzen und dem Gericht zu präsentieren.

Die Reihenfolge der Ereignisse während des Mordes, wie Sie ihn sehen, zusammenzustellen, ist eine schöne Umsetzung und wichtig, um sie vor Gericht zu bringen und zu präsentieren.

Obwohl The Darkest Files von einem sehr kleinen Indie-Entwickler mit einem knappen Budget entwickelt wurde, ist es sehr komplex und düster, nicht nur in seinem Thema, sondern auch in der Art und Weise, wie Paintbucket Games die Geschichte in der Endphase beider Akte zusammenhält. Dies endet, wenn Sie vor Gericht stehen, und obwohl unsere Aufgabe als Staatsanwalt darin besteht, hart zu sein, werden Sie genauso hart gegrillt. Vor allem, wenn man nicht gut vorbereitet ist. Wenn Sie nicht zu den richtigen Schlussfolgerungen gekommen sind, wird es extrem schnell offensichtlich und alles bricht wie ein Kartenhaus vor Ihren Augen zusammen. Das ist der Punkt, an dem ich mich den Entwicklern geschlagen geben muss und eine Art Fußnote im Leben darüber mache, dass ich in Zukunft nie eine Karriere als Staatsanwalt anstreben werde.

Vor Gericht stellen Sie die fünf verschiedenen Phasen des Mordes so dar, wie Sie glauben, dass er stattgefunden hat, und legen Ihre Beweise vor, um diese Phasen auf der Grundlage von Dokumenten und Interviews, die Sie geführt haben, zu untermauern. Ein großer Teil meiner Position beruhte, wie bereits erwähnt, auf der Tatsache, dass zwei der Geschichten der Soldaten völlig miteinander übereinstimmten und beide dem dritten die Schuld gaben, dessen Geschichte sich mehrmals änderte. Erledigt und abgestaubt, war mein Gefühl damals, zumal ich die ersten drei Phasen des Prozesses ohne Gegenvorwürfe durchlaufe. Aber erst wenn wir den vierten Punkt erreichen, holt die Realität ihn ein. Der dritte Mann und der Anwalt des Soldaten präsentieren einen Gegenentwurf zu meinem Fall und meiner Behauptung, und ohne wegen Spoilern auf seine Gegenbehauptungen einzugehen, wird mir schnell klar, wie falsch ich lag und wie erfrischend schwierig und komplex das Spiel tatsächlich ist. Mit dem Schwanz zwischen den Beinen merke ich, wie das Gehäuse langsam aber sicher auseinanderfällt und genau hier liegt die größte Stärke, aber auch die größte Schwäche in The Darkest Files.

The Darkest Files ist erfrischend schwierig, aber leider hat ein Scheitern vor Gericht keinen Einfluss auf den Rest des Spiels.

Es ist eine große Stärke, dass man den ersten Akt nach der Prüfung beenden kann und selbst wenn man es nicht geschafft hat, ist das Spiel noch nicht vorbei. Es machte mir Hoffnung, dass der zweite Akt und der nächste Mordfall möglicherweise betroffen sein und noch schwieriger werden würden, da mir der erste Mord nicht gelungen ist. Aber nein, sowohl Esther als auch ihre Kollegen behandeln die Situation so, als ob man den ersten Mordfall bestanden hätte, egal was enttäuschend war, und dann wird nichts davon im Rest des Spiels jemals wieder erwähnt. Vielleicht ist es zu viel verlangt, diesen Detailgrad von einem Indie-Studio zu verlangen, aber gleichzeitig wäre hier zumindest ein wenig Abwechslung wünschenswert gewesen bei einem Spiel, das letztlich nur sieben Stunden lang ist. Es ist vielleicht nicht das Ende der Welt, aber es hätte definitiv einen größeren Grund geschaffen, die letzten Endes nur zwei Mordfälle noch einmal spielen zu wollen. Umso größer ist die Enttäuschung, als sich herausstellt, dass der zweite Akt und der Mordfall fast identisch mit dem ersten ist. Sowohl in Bezug auf den Aufbau, das Thema als auch auf den Abschluss. Glücklicherweise lief es beim zweiten Mal auf dem Platz besser, aber es war definitiv eine schläfrige und sich wiederholende zweite Hälfte des Spiels, die hätte übersprungen oder komplett neu gemacht werden können. Gleichzeitig gibt es immer noch so viel zu schätzen, wenn man sich nur die erste Hälfte anschaut.

The Darkest Files ist letztendlich etwas, das ich immer noch empfehle. Spiele, die während des Zweiten Weltkriegs spielen, sind nichts Neues, aber etwas, das kurz nach seinem Ende spielt und in dem es darum geht, als Staatsanwalt Morde aufzuklären, ist etwas Einzigartiges. Vor allem von einem kleinen Indie-Entwickler, der selbst veröffentlicht und für die Art und Weise, wie er dieses Thema angegangen und erzählt hat, gelobt werden sollte. Es ist dunkel, es ist aufregend und gleichzeitig schwierig, was sehr geschätzt wird. Zumindest im ersten Akt, was Grund genug ist, das Spiel durchzuspielen, um etwas Neues zu erleben, und ich bin sehr gespannt, was Paintbucket Games als nächstes entwickeln wird.