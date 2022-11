The Dark Pictures: The Devil in Me

HQ

Ich muss zugeben, dass Supermassive Games großartige Geschichtenerzähler sind. Die Dark Pictures-Anthologie ist der Beweis dafür, und die Tatsache, dass sie Jahr für Jahr einen neuen Teil präsentiert haben, der in Thema und Charakter so unterschiedlich ist wie bisher, ist ein Grund zum Lob. Aber auf die gleiche Weise, vielleicht aufgrund von Produktionsplänen oder vielleicht aufgrund eines Mangels an Technik oder Ressourcen, dauert es viel länger, bis technische Fortschritte bei der Grundformel bemerkt werden. Wie ich in meinem letzten Eindruck bemerkte, ist The Devil in Me mehr The Dark Pictures, im Guten wie im Schlechten. Aber "lasst es uns Stück für Stück aufschlüsseln".

Wie ich bereits sagte, ist The Dark Pictures dafür bekannt, alle Subgenres des Horrors in ihren Spielen zu berühren. Von Geistergeschichten und Spukschiffen (Man of Medan), schwarzer Magie, Okkultismus und tiefem Amerika (Little Hope) bis hin zu Kriegs- und Monstergeschichten (House of Ashes). The Devil in Me ist ein unstimmiger Punkt, nicht weil er sich vom Genre der Horrorgeschichten entfernt, sondern weil diesmal auf realen und dokumentierten Fakten basiert, wie die Geschichte von H.H. Holmes, der als erster (und auch der "produktivste") Serienmörder in den Vereinigten Staaten gilt. Es wird gesagt, dass dieses blutrünstige Individuum im späten 19. Jahrhundert mehr als 200 Menschen im ganzen Land getötet hat. Eine Figur, die im Laufe der Geschichte sowohl Angst als auch Faszination ausgelöst hat und die Gruppe der Hauptfiguren dazu inspiriert, sich auf das Abenteuer einzulassen.

Wir spielen die Mitglieder des Lonnit Entertainment-Teams, einer kleinen Produktionsfirma in der Flaute, die versuchen, ihr Geschäft zu retten, indem sie die letzte Episode ihrer Serienkillerserie mit H.H. Holmes drehen. Eine mysteriöse Person, Charles Du'Met, lädt sie ein, das Wochenende in seinem alten Haus auf einer Ostküsteninsel zu verbringen, wo er anscheinend lebt. Das Gebäude ist eine ziemlich getreue Nachbildung des Murder Castle, einem Hotel, das Holmes als Deckmantel für seine Verbrechen benutzte und das er modifizierte, um es mit Fallen und tödlichen Instrumenten für Gäste zu füllen. Die Aufzeichnung der Episode dort könnte den Unterschied ausmachen, ob sie den Job behalten oder nicht, also stimmen alle zu, an dem mysteriösen Rendezvous teilzunehmen.

Im Hotel angekommen, entdecken sie allmählich, dass das, was wie eine unheimliche Faszination aussah, real wird und Blut und Mord nacheinander folgen. Nach und nach entdecken sie, dass dieses tödliche Spiel, in dem sie gefangen sind, viele Schichten hat und dass es akribisch für sie vorbereitet wurde. Wenn wir wollen, dass unsere Charaktere die Nacht überleben, müssen wir Entscheidungen treffen, die zu einem Schmetterlingseffekt führen und mehrere mögliche Ergebnisse auslösen können (und die meisten von ihnen sind nicht gerade gut). Dies ist die Prämisse, auf der die Serie basiert, und in The Devil in Me ist sie genauso präsent. Sie führen auch den Faktor der Beziehungen zwischen den Charakteren ein, und sie beabsichtigen, dass er eine wichtige Variable in der Geschichte ist, aber die Wahrheit ist, dass die meisten Entscheidungen in Bezug auf sie natürlich kommen, und abgesehen von ein paar kritischen Momenten mit jedem einzelnen gibt es auch keinen Grund, sich zu viele Sorgen zu machen.

Aber das Überleben hängt nicht nur von unseren Teamkollegen ab, denn wir müssen auch die Initiative ergreifen und Rätsel lösen, Quick Time Events (QTE) durchführen und alle Hinweise aus der Umgebung erhalten. Selbst der kleinste übersehene Hinweis kann bedeuten, dass ein Teammitglied lebt oder stirbt, also gehen Sie es langsam an ... Solange es keinen Schrecken gibt, der Sie von der Deckenleuchte hängen lässt.

Eines der neuen Features, die The Devil in Me in die Serie einführt, ist die vertikale Erkundung der Umgebungen und die Verwendung von Objekten, um ansonsten unzugängliche Orte zu erreichen. Es sind klassische Box-Moving- und Kletterrätsel, also wenn Sie jemals The Last of Us oder ein Uncharted gespielt haben, wissen Sie, wie sie funktionieren. Keiner von ihnen ist besonders schwierig, und die Zeiten, in denen ich mich leicht festgefahren fühlte, lag daran, dass ich nicht bemerkte, dass die Lösung in einer Lücke in der Wand oder an einer Stelle lag, von der ich nicht wusste, dass ich durchklettern konnte. Jetzt sind die Bereiche, durch die wir vordringen, größer und in diesem Fall komplexer, da sich die Korridore und Räume des Hotels nach dem Willen unseres mysteriösen Entführers drehen.

Diese wechselnde Landschaft bedeutet auch, dass wir immer nervös sind, auf der Suche nach Resten oder Lichtern, die den Weg zu weisen scheinen. Wir wissen nicht, was sich hinter der nächsten Tür verbirgt, aber wir müssen vorbereitet sein, und hier kommt die zweite große Ergänzung des Titels ins Spiel: das Inventar der Charaktere. Es ist sehr einfach und erlaubt nur maximal vier Elemente gleichzeitig, von denen einer eine Lichtquelle wie ein Feuerzeug oder eine Taschenlampe ist. Ein anderer der Räume wird fast immer einem Schlüssel zugewiesen, der eine bestimmte Tür im selben Bereich öffnet, und die anderen reichen von temporären Verbrauchsmaterialien bis zum Signaturartikel, wie ich es genannt habe. Jeder Charakter hat eines davon und sie sind enorm nützlich, wie eine Karte, um Schubladen zu öffnen, einen Selfie-Stick, um hohe Objekte zu erreichen, oder ein Multimeter, um die Spannung zu überprüfen und elektrischen Strom abzurufen.

Als ich die Vorschau spielte, konnte ich nur einen kleinen Teil des Spiels genießen, und ich nahm an, dass diese Rätsel- und Inventardynamik mehr Gewicht in der Handlung haben würde. Aber jetzt, da ich die Credits des Spiels gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass keiner von ihnen wirklich ausgenutzt wird, und dass sie weniger Gewicht haben, als sie in der Geschichte haben sollten. Am Ende waren es eher ein paar isolierte Momente als eine neue Wendung in der Spielschleife, und ich bin ein wenig enttäuscht.

Die Geschichte von The Devil in Me könnte leicht die beste der vier sein, die wir bisher gesehen haben. Die Inspiration von so wichtigen Filmsagen wie "Saw" und die Nachbildung einer realen historischen Figur unterscheiden ihn von den vorherigen (obwohl es natürlich immer das übernatürliche Element gibt). Aber auch eine großartige Geschichte verliert ihre Stärke, wenn die technischen Möglichkeiten nicht auf dem neuesten Stand sind. Und es gibt unzählige Fehler im technischen Bereich: Teleportation und Levitation von Charakteren, Beleuchtungsfehler, der Fehler, ein recherchiertes Objekt nicht als freigeschaltet zu markieren (dieser Fehler wird während der gesamten Serie beibehalten, wie es scheint), ganz zu schweigen von dem schrecklichen Klangprofil. Ich habe versucht, das Spiel mit den englischen Originalstimmen und der spanischen Lokalisierung zu spielen, und ich würde fast sagen, dass es das erste Mal ist, dass ich festgestellt habe, dass ein Videospiel-Dub besser ist als die Arbeit der Originalschauspieler.

Und diese Fehler sind nicht diejenigen, die am ersten Tag des Patches behoben wurden (obwohl einige dafür markiert wurden), ich muss zugeben, dass ich keinen Rückgang der Frames oder der Leistung bemerkt habe und dass das Spiel sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen perfekt funktioniert und dass mein PC anfängt, etwas veraltet zu werden (ein Intel i5-Prozessor mit einem Nvidia 1070). Nur für den Fall, dass einige der Probleme, die ich erwähnt habe, auf meine Hardware zurückzuführen sind, habe ich gleichzeitig mit einem PC und einer PlayStation 5-Konsole gespielt, und die Fehler, auf die ich mich beziehe, waren in beiden vorhanden.

Ich hoffe und bete, dass Supermassive Games weiterhin daran arbeiten wird, Erlebnisse zu bieten, die so immersiv und aufregend sind wie The Devil in Me. Es ist klar, dass sie, wenn es um visuelles Storytelling geht, nur sehr wenige Konkurrenten in der Branche haben, aber vielleicht ist es an der Zeit, jetzt, da diese erste Staffel der Anthologie vorbei ist, die Veröffentlichung der jährlichen Raten beiseite zu legen und sich hinzusetzen und zu überlegen, wie man die Probleme beheben kann, die sich immer wieder wiederholen. Denn Am Ende kann nicht einmal eine großartige Geschichte, egal wie gut, mittelmäßiges Gameplay retten.