The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics landet im Februar

Für das rundenbasierte Strategiespiel The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics wurde diese Woche ein weiterer Trailer veröffentlicht, der das Erscheinungsdatum nennt. Am 4. Februar 2020 soll das Game auf PC, Mac, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Laut dem Produktmanager von En Masses, David Whitfield, wird uns das Game die Ereignisse der Netflix-Serie nachspielen lassen. Die Geschichte soll über diese Vorlage allerdings hinausgehen, weshalb sich Spieler darauf freuen dürfen, die Fantasy-Welt Thra selbst zu erkunden und dabei auf "noch nie dagewesene, spielbare Charaktere und Geschichten und Umgebungen [zu] stoßen", schreibt der Entwickler.

Im Spiel dürfen wir uns auf über 50 rundenbasierte Kampagnenschlachten freuen. Unsere Einheiten rekrutieren wir aus besiegten Feinden und indem wir ihnen erbeutete Ausrüstung zur Verfügung stellen und sie Erfahrungen sammeln lassen, wird unsere Armee mächtiger. Unsere Einheiten lassen sich auf insgesamt 15 Jobs spezialisieren, auch ihre Fähigkeiten dürfen individuell verbessert werden.

Aughra und andere Charaktere aus der Vorlage wurden für das Spiel originalgetreu nachgebildet. En Masse beschreibt, dass uns dynamische Ereignisse im Verlauf der Kampagne dazu zwingen sollen, unterwegs neue Strategien zu entwickeln. Insgesamt fünf Territorien wird es geben, jedes verspricht mehr Details über die Lore der Welt zu beinhalten (meint der Entwickler).

Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands ist eine Netflix-Serie, die im August dieses Jahres Premiere feierte und uns ein Prequel zu Jim Hensons Film aus dem Jahr 1982 beschert. Die Fans genossen die Fantasy-Welt von Thra, als sie veröffentlicht wurde, doch wie groß sind eure Hoffnungen für dieses Spiel?

Quelle: Playstation Blog.