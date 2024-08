The Crow (2024)

HQ

Die Sonne scheint vom strahlend blauen Himmel. Schwere Schritte gehen auf einer schlammigen, vom Regen durchnässten Straße voran, während ich eine bequeme Position in meinem Stuhl einnehme und darauf warte, dass die Veranstaltung voranschreitet. In den ersten Momenten werden Emotionen geweckt, fast ein gewisser Schmerz, der von den Augen wahrgenommen wird, aber auch Traurigkeit, Sensibilität und ein Teil des Kreislaufs des Lebens. Aber es ist nur ein Ereignis, das vergeht und still bleibt, da ihr es noch nicht mit dem großen Ganzen verbinden könnt. Die Szene wird aus der Vogelperspektive von einem Krähenschwarm verfolgt, der als eine Art grausames Symbol und Rahmen im Hintergrund fungiert.

Plötzlich gehen viele Jahre direkt nach vorne und ich fange an, darüber nachzudenken, was in dieser Zeit passiert ist. Ich versuche, ein Puzzle aus vorgegebenen kleinen Teilen zu bauen, die an das Ensemble angehängt sind, aber bisher sind zu wenige verfügbar. Szenen, die auf der Leinwand zu sehen sind, können als übernatürlich, aber auch als gruselig, gewalttätig, düster und emotional bezeichnet werden. Irgendwann wird es lockerer, sensibler und sogar befreiter, aber es gibt zu viele Geheimnisse im Hintergrund, so dass es zu einfach ist, daraus zu schließen, dass das idyllische Bild früher oder später zerbrechen wird.

Wenn die Handlung nach dem ersten Drittel des Films wirklich anfängt, den Kopf zu heben, komme ich der Haupthandlung viel näher. Das weckt das Interesse sehr, da man vorgegebene Teile nun leichter an verschiedenen Stellen befestigen kann und die Geschichte auch durch einige kleine Wendungen aufgelockert wird. Aber ich muss sagen, dass die Handlung von The Crow nicht sehr tiefgründig ist und sich hauptsächlich um den Protagonisten Bill Skarsgård dreht, der auf Rache sinnt, was auf sehr brutale Weise geschieht. Aber Action-Liebhaber wie ich haben viel davon. Die Produzenten haben auch ein paar Witze mit schwarzem Humor eingebaut, die mich zum Lachen gebracht haben.

Musik spielt an bestimmten Stellen eine sehr große Rolle, wenn massive Rocksongs die Atmosphäre hervorheben, besonders in den grausamen und schnellen Teilen des Films. Aber eine Ausnahme hat mich dazu gebracht, mir die Ohren zuzuhalten, weil ein völlig verständliches Idiot wie ich Opernlieder in keiner Form ausstehen kann. Diese Kunstform wurde in der brutalsten Szene des Films ziemlich genial eingesetzt, als ich noch meine Ohren schützte. Aber nachdem die Handlung zu Ende war, lachte ich laut über die eingangs erwähnte schwarze Humorszene, und sie wusch mir sofort das bittere Echo der Oper aus den Ohren.

Wie ich schon sagte, habe ich angefangen, The Crow von einem fast völlig sauberen Tisch aus zu schauen. Ich erinnere mich fast überhaupt nicht an das Original, außer an diesen Kommentar, den mein Kumpel sagte, als ich ihn erwähnte: "Oh, der Film mit einem Hauptdarsteller, der aussieht wie Ville Valo von der finnischen Rockband HIM?", und ich lachte über den Kommentar. Es gibt auch einen Comic, der auf The Crow basiert, aber ich habe keine einzige Seite darüber gelesen. Meine Note wird also von einem weißen Blatt abgegeben, ohne mich daran zu erinnern und sie mit dem alten Hit von 1994 zu vergleichen. Der größte Minuspunkt in The Crow mag einen überraschen, auch wenn ich sehr derbe Actionfilme mag: An manchen Stellen geht es total ins Schlemmen mit Gewalt. Aber am Ende bekam ich diese bekannten kalten Schauer in meinem Rücken, die mir sagten: Das war es wert, gesehen zu werden.

