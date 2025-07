The Conjuring: Last Rites verspricht einen finalen Showdown.

HQ

Alle guten Dinge haben ein Ende, und jetzt läuten die Glocken für Ed und Lorraine Warren, während sie sich auf einen letzten, epischen Showdown mit den Mächten der Finsternis vorbereiten. The Conjuring: Last Rites feiert am 5. September in den Kinos Premiere und zeigt Vera Farmiga und Patrick Wilson in ihren ikonischen Rollen in einer Geschichte, die im Jahr 1986 spielt - dieses Mal sehen sie sich einer dämonischen Macht gegenüber, wie sie sie noch nie gesehen haben. Eine Präsenz aus ihrer Vergangenheit ist zurückgekehrt, um sie zu verfolgen.

Regisseur Michael Chaves ist zurück am Ruder und verspricht einen spannenden und furchterregenden Abschied, verpackt in eine herrliche Retro-Ästhetik der 1980er Jahre.

The Conjuring: Last Rites zielt darauf ab, das Kapitel über die Warrens-Saga zu schließen, aber die Produzenten James Wan und Peter Safran schließen zukünftige Spin-offs nicht aus, ähnlich wie Annabelle, The Nun oder The Curse of La Llorona. Den brandneuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen.

Bist du bereit, dich den Warrens für einen letzten Ritt in die Dunkelheit anzuschließen?