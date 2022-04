The Coalition zeigt Unreal-Engine-5-Tech-Demo

HQ

Das Spiel "Unreal" aus dem Jahr 1998 war zwar der erste Titel, der Epic Games' Game-Engine verwendete, die bis heute den Namen "Unreal Engine" trägt, doch Gears of War hat die Technologie 2006 weltbekannt gemacht. Das Game wurde mit der Unreal Engine 3 erstellt, inzwischen sind wir aber bei der fünften Iteration dieser Entwicklerumgebung angekommen.

Die Hersteller dieser Technologie haben diese Woche ein kostspieliges Livestream-Programm vorbereitet, um der ganzen Welt zu demonstrieren, was ihre neue Unreal Engine 5 auf Lager hat. Einer der eingeladenen Werbepartner war The Coalition, die aktuell Gears of Wars für Microsoft betreuen (Epic Games verkaufte ihnen das Franchise 2014). The Coalition hat noch einmal wiederholt, dass sie diese neue Technik in ihrem kommenden Spiel verwenden werden.

Laut der technischen Studioleiterin Kate Rayner laufe das folgende Video auf einer Xbox Series X: "Das Coolste daran ist, dass wir all diese großartigen Grafiken und Animationen auf einer Xbox Series X zum Laufen [bekommen] haben, sodass ihr eine Vorstellung von der visuellen Wiedergabetreue und Qualität habt, die wir erstellen können." Im Video erhaltet ihr eine ungefähre Vorstellung davon, wie AAA-Spiele in der Unreal Engine 5 aussehen könnten, wenn keine weiteren Elemente Rechenkraft beanspruchen würden.