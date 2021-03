The Coalition verspricht Bewerbern "atemberaubende Gears-of-War-Erfahrungen"

You're watching Werben

Der Entwickler von Gears 5, The Coalition, hat kürzlich ein paar Stellenangebote eingestellt, um die Arbeiten an der eigenen Marke voranzutreiben. In einigen dieser Jobangebote werden sehr hohe Erwartungen geschürt, denn es gehe letztlich darum, "das Gears-Franchise auf ein neues Niveau zu heben".

In keiner Ausschreibung wird direkt erwähnt, woran die BewerberInnen im Einzelnen arbeiten werden, doch es wird etwa angedeutet, "die Zukunft der IP zu gestalten und die Grenzen der Unterhaltungsplattformen und -geräte von Microsoft zu erweitern". Ein "Services Software Engineer" werde "das Gears-Erlebnis zukünftig durch moderne Cloud-Service-Technologien erweitern", erfahren wir in einem anderen Beitrag.

Wir vermuten, dass diese neuen Mitglieder noch nicht mit der Produktion eines nächsten Spiels beauftragt werden, sondern eher an der besseren Integration verschiedener Systeme und Anwendungen ins Microsoft-Ökosystem beschäftigt sind.

Quelle: Gamingbolt.