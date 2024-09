HQ

Niemand wird Supermassive Games ' Affinität zum Horror leugnen. Der britische Entwickler hat in der Vergangenheit eine Sammlung vielversprechender und gut aufgenommener Horrorerlebnisse geschaffen, von denen viele unter dem Banner The Dark Pictures Anthology stehen. Unabhängig davon, ob die Projekte von Supermassive Teil dieser größeren Serie oder ein eigenständiger Ausflug wie The Quarry sind, hat sich der Entwickler für ein sehr synonymes und vertrautes Setup entschieden, das ehrlich gesagt ein Update brauchte. Das werden wir nächstes Jahr bekommen, wenn die zweite Staffel von The Dark Pictures mit Directive 8020 beginnt, aber für 2024 haben wir noch einen letzten Atemzug von der Formel im Dead by Daylight -Spin-off, The Casting of Frank Stone.

Ja, bevor ich weiter über das Gameplay und die Erzählung spreche, möchte ich über den Elefanten im Raum sprechen: die Verbindung zwischen Dead by Daylight. Dies ist ein Spin-off-Spiel, das auf dem äußerst beliebten asymmetrischen Horrorerlebnis von Behaviour Interactive basiert, aber Sie müssen auf keinen Fall Dead by Daylight spielen, um The Casting of Frank Stone zu genießen. Es gibt viele Anspielungen und Anspielungen, die diejenigen, die sich für die Geschichte interessieren, aufgreifen und zu schätzen wissen, aber dieses Spiel erfüllt auch seinen Zweck als eigenständige Horrorgeschichte, die erkundet, wie DbDs furchterregendes Entity eingeführt und beschworen wird.

Aber wie auch immer, wenn wir von den DbD-Bindungen absehen, kommen wir zurück zur Geschichte und zum Gameplay selbst. Zunächst einmal findet The Casting of Frank Stone über drei Zeiträume statt. Du erlebst einen Teil der Geschichte in den späten 60er Jahren, als ein örtlicher Polizist (Sam) den Serienmörder Frank Stone konfrontiert und versucht, ihn davon abzuhalten, ein Baby zu opfern. Dann geht es weiter in die frühen 80er Jahre, als sich ein Haufen Teenager (einschließlich Sams Sohn) in dasselbe Stahlwerk schleichen, in dem Frank Stone unzählige Menschen getötet haben, um ein Indie-Horror-Projekt zu drehen. Dies führt zu einem Beschwörungsritual, bei dem die Anwesenheit von Stone beginnt, diese Jugendlichen ohne Reue zu terrorisieren und zu ermorden. Und schließlich haben wir die Gegenwart, in der eine Ansammlung ungewöhnlicher Menschen (darunter die Tochter eines Teenagers aus den 80er Jahren) unter falschen Vorwänden in einer beunruhigenden Villa zusammengebracht wird, wo sie sich bald der Gnade einer übernatürlichen und blutrünstigen Kreatur ausgeliefert sehen. Warum bringe ich dieses Tri-Time-Perioden-Design so früh zur Sprache? Weil Supermassive im Laufe der Erzählung gerne zwischen den drei Perioden springt, und ehrlich gesagt macht es die Dinge ein wenig verwirrend, den Überblick zu behalten, besonders wenn mehrere Zeitlinien hinzugefügt werden...

Für mich ist eine verworrene Geschichte im besten Fall ein Ärgernis, ganz zu schweigen von einem Horrorprojekt, bei dem die Handlung nicht so viel Tiefe haben muss, um zu unterhalten und zu fesseln. Aber ehrlich gesagt, würde mir das nicht auffallen, wenn wir uns Supermassive Titel ansehen könnten, um ein großartiges Gameplay zu erzielen. Das ist schon lange nicht mehr der Fall, denn meistens ist die Geschichte die Stärke, weshalb ich denke, dass The Casting of Frank Stone tatsächlich öfter scheitert, als dass es gelingt, eine fesselnde Erzählung zu erzählen. Es ist jedoch nicht nur die verworrene Handlung, die das Problem ist, es gibt auch deutliche Probleme mit dem Tempo, denn nach einem großartigen Anfang dauert es etwa sechs Kapitel, bis etwas Bedeutendes oder Interessantes passiert. Auch das wäre kein so großes Problem, wenn das Herumwandern im Stahlwerk oder in der gruseligen Villa interessant und voller Geheimnisse wäre, aber das ist es einfach nicht.

The Casting of Frank Stone ist, wie viele der vorherigen Spiele von Supermassive, nicht sehr unterhaltsam zu spielen. Das Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass du entweder das fantastische Couch-Koop-Erlebnis genießt oder stattdessen den eher freihändigen Kinomodus nutzt, um die langwierigen Erkundungselemente zu überspringen. Das liegt zum einen daran, dass sich die Charaktere träge und unempfänglich anfühlen, fast als würde man versuchen, mit einem 18-Rad-Fahrzeug in eine Sackgasse zu fahren, und zum anderen, weil es außerhalb der eher filmischen Momente sehr wenig zu tun gibt. Supermassive präsentiert eine Welt, in der du durch enge Korridore wandern kannst, um mit Türen zu interagieren, die sich nicht öffnen lassen, oder um Dokumente und andere Gegenstände aufzuheben, die zur Geschichte beitragen, aber ansonsten keinen Einfluss auf die Geschichte haben. Ja, es gibt ein paar Rätsel auf dem Weg zu lösen, aber diese sind im besten Fall ineffektiv, da sich die meisten einfach nur darum drehen, herumzuwandern, bis du die notwendigen Gegenstände auf dem Boden liegen findest, um sie zu erwerben und weiter voranzukommen. Was das Spielerlebnis angeht, strauchelt The Casting of Frank Stone in den besten Zeiten.

Und die ständigen Quick-Time-Events helfen nicht viel. Diese tauchen aus heiterem Himmel auf und erfordern im Allgemeinen ein Maß an Präzision, das sich im Vergleich zum Rest des Spiels völlig fehl am Platz anfühlt, um es perfekt zu überwinden. Zugegeben, man kommt in der Regel ohne perfektes Timing aus, aber dennoch scheint es albern, dass es auf diese Weise abgestimmt wurde. Aber unabhängig von deiner Haltung zu QTE haben sich Supermassive immer auf sie gestützt und ich kann den Wert der Mechanik im Couch-Koop erkennen, da sie bedeutet, dass die Leute am Bildschirm kleben und aufmerksam bleiben. Während ich also dazu neige, QTE eher zu verzeihen, ist das, was ich weniger verzeihen werde, das schlechte Filmkamerasystem. Wenn der Geist von Frank Stone anfängt, die Teenager zu verfolgen und anzugreifen, können sie eine Aufziehfilmkamera verwenden, um Stone vorübergehend zu stoppen und zu eliminieren. Dafür gibt es einen Lore-Grund, aber in der Praxis fühlt es sich wie eine verpasste Gelegenheit an, da es den Angstfaktor, von einem bösartigen Feind gejagt zu werden, völlig aus der Gleichung nimmt und sich stattdessen auf ein albernes Gimmick ohne jegliche Tiefe stützt, was bedeutet, dass das Monster nie eine Chance hat, in deine Nähe zu kommen.

Doch auch wenn The Casting of Frank Stone beweist, dass die Änderungen, die mit Directive 8020 im nächsten Jahr geplant sind, für einen Supermassive -Titel wichtiger und notwendiger denn je sind, bestätigt es auch die brillanten Stärken des Entwicklers. Das Verzweigungssystem, das es dir ermöglicht, eines von mehreren Enden zu entdecken, bedeutet, dass es tatsächlich einen großartigen Wiederspielwert in The Casting of Frank Stone gibt, und tatsächlich bedeutet es, dass du zurückgehen und neue Story-Beats erleben kannst, die du vorher nicht gesehen hättest. Das Ambiente, das Setting, das Umgebungsdesign, die Charaktermodelle und -darbietungen, die Dialoge und so weiter sind ebenfalls fantastisch. Die Grafik ist nicht fotorealistisch (auch wenn dieses Maß an Klarheit wirklich zu einem Entwickler wie Supermassive passen würde) und es gibt ein paar seltsame Macken mit der Art und Weise, wie das Modell eines Charakters reagiert und sich emotet, aber zum größten Teil sieht dieses Spiel umwerfend aus, hat eine Top-Einstellung und ein Top-Thema und spielt sich problemlos.

Aus diesem Grund finde ich The Casting of Frank Stone sehr gut oder schlecht. Es gibt Elemente, die hervorstechen und immer wieder beeindrucken, aber auch viele Teile, die das Spiel zurückhalten und enttäuschen. Ein flüssigerer Spielstil würde definitiv Wunder bewirken, aber für ein Spiel dieser Art von Supermassive wohl noch wichtiger ist, dass die Erzählung und die Geschichte mehr Verfeinerung vertragen hätten, um sicherzustellen, dass es sich weniger verworren anfühlt und ein ausgewogeneres und erfüllenderes Tempo hat. The Casting of Frank Stone wird als letztes Kapitel in diese Ära von Supermassive eingehen, ein Kapitel voller Höhen und Tiefen, aber auch wenn es seine Fehler hat, gibt es definitiv viel Potenzial zwischen einer Zusammenarbeit von Supermassive und Dead by Daylight und hoffentlich werden wir dies in Zukunft noch einmal erforschen sehen.