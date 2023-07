The Callisto Protocol: Endgültige Übertragung

HQ

The Callisto Protocol gefällt mir sehr gut. Ich mochte Jacob als Hauptfigur, ich mochte Dani, ich mochte die dunkle Vergangenheit des Weltraumgefängnisses, ich mochte die Atmosphäre und die Stimmung.

Ich mochte es auch, The Callisto Protocol zu spielen. Die mechanische Hingabe des Spiels an Schwere, Gewicht und sinnvolle, aber reaktionsschnelle Bewegungen war etwas, das ich durchweg genossen habe, und die Kombination aus spärlicher Munition, soliden Upgrades auf dem Weg und dem GRIP-System des Spiels war auch etwas, das ich sehr geschätzt habe.

Nicht jeder fühlte sich jedoch so, also habe ich es nach der Veröffentlichung dieses Updates noch einmal auf New Game+ durchgespielt, und ich wurde nur in meinem subjektiven Lob bestätigt, also haben Sie es.

Ich fange so an, weil Final Transmission mechanisch und strukturell mehr vom Gleichen ist, wenn Sie also das Basisspiel nicht mögen, gibt es hier wirklich nichts, was Sie davon überzeugen könnte, dass das Spiel etwas anderes ist als das, was es immer noch ist. Ja, der neue Kinetische Hammer ersetzt den alten Betäubungsstab und fühlt sich großartig an. Hinter jedem Schlag steckt mehr Durchschlagskraft, und es funktioniert auch ziemlich gut mit den neuen Biobots, die eine solide Ergänzung zu einem relativ vielseitigen Arsenal von Feinden sind.

Jetzt, da das Spiel zwischen Biobots und verschiedenen Arten von Mutanten wechseln kann, gibt es auch ein etwas abwechslungsreicheres Tempo, und in Kombination mit einer Reihe von Halluzinationssequenzen hier und da scheint Final Transmission die Bedenken einiger Spieler nach Abschluss der Kampagne im Dezember ausgeräumt zu haben.

Du schlüpfst erneut in die Rolle von Jacob, der immer noch versucht, aus dem Schwarzeisengefängnis zu entkommen, das immer noch mit blutrünstigen Mutanten gefüllt ist und kurz vor der Explosion steht. Dr. Catherine Mahler bietet Jacob einen Ausweg an, und das ist alles, was ich verraten möchte.

Und doch...

Weißt du was? Ich muss etwas tiefer auf das Ende der Erweiterung eingehen, das auch als eine Art allgemeines Ende von The Callisto Protocol im Allgemeinen dient, weil ich so wütend, so beleidigt, so enttäuscht war, nachdem ich den Abspann über den Bildschirm laufen sah.

Jetzt gebe ich euch also die Gelegenheit, die Nase in die andere Richtung zu drehen, die Finale Übertragung selbst zu erleben oder einfach etwas anderes zu tun.

Bist du noch hier? Okay, auch wenn Final Transmission nach dem eigentlichen Ende des Hauptspiels stattfindet, ist dies nicht wirklich eine "Erweiterung" der Geschichte selbst, denn es ist alles, es ist alles einer, langer Traum.

Jacob wurde am Ende des Hauptspiels im Wächterturm zerrissen, wo er sich für Dani opfert. Sein verstümmelter Körper wird als letzter Ausweg für Mahler benutzt, um Daten von Callisto hochzuladen, offenbar damit der Wächter oder eine vage Autorität herausfinden kann, was passiert ist, damit das Gleiche nicht anderswo noch einmal passieren kann. Jacob hängt einfach in der Schwebe, halb tot, und die letzte Szene der Erweiterung endet damit, dass der Rest des Black Iron-Gefängnisses um die Ohren eines nun zufriedenen Mahlers und die Hälfte von Jacobs Körper fällt. Es ist so völlig unbefriedigend, dass es fast komisch ist. Die Stunden, die du gerade damit verbracht hast, das ganze Marketing hinter der Erweiterung - dass Jacob am Leben ist und du ihn retten kannst - ist nur ein großer Bulle, eine Lüge. Das ist kein mutiges Storytelling, sondern eine totale Untergrabung der Reise des Spielers. Es gibt einen Grund, warum man im Allgemeinen nie das "Oh, es war alles nur ein Traum"-Ding macht, weil der Spieler oder Zuschauer das Gefühl hat, dass sein Engagement gegen ihn verwendet wurde, und das ist sicherlich der Fall in einer Erweiterung, die mindestens 4-5 Stunden dauert.

Final Transmission ist eher das Spiel, das ich wirklich mag, aber die Art und Weise, wie Schofield und Co. Jacob verlassen, die Geschichte abschließen, ist, gelinde gesagt, deprimierend, und wenn man zynischer ist, ist es eigentlich beschämend. Ich gebe ihm eine 5, weil es immer noch mehr Inhalt ist, was ich gegen Ende genossen habe, aber andererseits ist es wirklich nicht mehr wert als das.