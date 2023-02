The Boys wird nach Staffel 4 fortgesetzt

Der Hype baut sich für die neueste Staffel von The Boys auf, Amazons Hit-TV-Show, die die Frage stellt, was wäre, wenn Superman extrem böse wäre. Während sich viele nur auf eine Rückkehr von Hughie, Billie Butcher und Homelander freuen, fragen sich einige, ob dies das Ende der Show sein könnte.

Um diese Gerüchte zu zerstreuen, ging Serienschöpfer Eric Kripke auf Twitter. "Wir drehen seit Ende August" Kripke sagte. "Ich bin hier, um das Finale von Staffel 4 vorzubereiten und zu leiten. Nein, nicht das Serienfinale, es wird mehr geben! Am wichtigsten ist, dass S4 Premieren feiert... irgendwann in der Zukunft in unserer erkennbaren Realität.

In der guten Nachricht wissen wir, dass die Show nach Staffel 4 fortgesetzt wird. In der Vergangenheit wurde spekuliert, dass es etwa fünf Saisons dauern könnte. Die ursprünglichen Comics haben ein Ende, also wird die Geschichte wahrscheinlich irgendwann enden müssen, aber im Moment sind wir nur für die Fahrt hier.

In traurigeren Nachrichten haben wir immer noch kein Veröffentlichungsdatum für The Boys Staffel 4, aber es wird hoffentlich später in diesem Jahr kommen.