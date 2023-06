The Boys Staffel 4 wird erst veröffentlicht, wenn der Streik der Autoren vorbei ist

Eric Kripke, der Schöpfer von The Boys, hat bestätigt, dass Staffel 4 der Erfolgsserie erst veröffentlicht wird, wenn der aktuelle WGA-Streik vorbei ist.

"Sagen Sie den Studios, dass sie einen fairen Deal machen sollen!" schrieb Kripke auf Twitter. Auf die Frage, warum sich der Streik auf The Boys auswirkte, insbesondere nachdem die Dreharbeiten für die nächste Staffel bereits abgeschlossen waren, sagte Kripke: "Es gibt eine gute Menge an Dialogen, die wir in der Post schreiben, dass die Schauspieler zurückkommen, um sie aufzunehmen (ADR genannt), um Lücken in der Geschichte zu schließen oder einen Handlungspunkt zu klären. Wir werden auch Dialoge auf unterschiedliche Weise gemeinsam bearbeiten, um sie "neu zu schreiben". Schreiben in jeder Phase des Prozesses."





Dies ist das jüngste Opfer des Schriftstellerstreiks, der in den Monaten seit Beginn mehrere Projekte betroffen hat. Im Moment scheint es, dass Autoren in der gesamten Branche vereint gegen die Studios sind und faire Bezahlung und Sicherheit fordern, wenn sie mit der Bedrohung durch KI konfrontiert werden.