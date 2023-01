The Boys Staffel 4 hat "das Ekelhafteste" im Fernsehen

The Boys Staffel 4 ist auf dem Weg, und ein Produzent der Show hat gerade enthüllt, dass er vielleicht "die ekelhafteste Sache" gesehen hat, die er je gesehen hat, seit er im Fernsehen gearbeitet hat.

Stephen Fleet, Visual Effects Supervisor und Assistant Producer für The Boys, gab die Aussage auf Twitter ab, und wenn man bedenkt, was wir bereits in der Superhelden-Show gesehen haben, ist es eine ziemliche Behauptung.

https://twitter.com/stephanfleet/status/1613652863791636484

Es gab viel Hype um die Herogasm-Episode der letzten Staffel, aber Fleets Tweet impliziert, dass wir diesmal etwas noch Extremeres sehen könnten.

Was auch immer dieses ekelhafte Ding ist, wir müssen warten, bis The Boys Staffel 4 veröffentlicht wird, bis wir wissen, was es ist. Abgesehen davon, dass diese kommende Staffel eine ekelhafte Sache hat, wissen wir, dass Jeffrey Dean Morgan der Besetzung beitreten wird.