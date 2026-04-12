The Boys: Mexiko ist noch auf dem Weg, mit einem kürzlich an Amazon gelieferten Pilotentwurf

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The Boys neigt sich dem Ende zu. Die letzte Staffel der beliebten Superhelden-Actionserie von Prime Video ist im Gange, und während das für viele Schlüsselfiguren das Ende markieren wird, hat das größere Universum noch viele Pläne zu erkunden.

Ein solches Beispiel ist The Boys: Mexico, ein Spin-off-Projekt, das nun ja... Angesiedelt in Mexiko. Wir haben noch nicht viel Substanzielles über die Serie gehört, da sie sich noch in der frühen Entwicklung befindet, aber vielleicht wird sich das bald ändern.

Im Gespräch mit Entertainment Weekly hat The Boys Showrunner Eric Kripke den Status von The Boys: Mexiko kommentiert und erklärt, dass ein erster Entwurf des Piloten an Amazon eingereicht wurde, was seiner Hoffnung nach zu einer Zusage des Streamers führen wird.

"Ja. Sie haben gerade einen Entwurf des Piloten an Amazon geliefert. Amazon schien es wirklich zu mögen und machte alle richtigen Geräusche. Sie haben einige Anmerkungen gegeben, also werden wir diese Einträge einbauen. Gareth [Dunnet-Alcocer], der Autor, ist so klug und gut. Er wird, da bin ich sicher, noch einen Entwurf machen. Aber es fühlt sich an wie... Wer zum Teufel weiß das schon? Man kann so etwas nie vorhersagen, aber wir sind hoffnungsvoll."

Vielleicht bekommen wir also bald ein The Boys -Abenteuer, das außerhalb der Grenzen der Vereinigten Staaten und außerhalb der Reichweite von Homelander liegt. Würdest du so eine Serie schauen?