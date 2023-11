The Boys könnte bald ein weiteres neues Spin-off bekommen

Es scheint, dass Amazon mit Volldampf an seinen Plänen arbeitet, den Umfang seiner erfolgreichen TV-Serie The Boys zu erhöhen, da eine neue spanischsprachige Version der Show in Arbeit sein soll.

Laut Variety wird die Serie von Diego Luna und Gael Garcia Bernal produziert. Geschrieben wurde es von Gareth Dunnet-Alcocer, der zuletzt für seine Arbeit an DCs Blue Beetle bekannt war.

Die Details der Handlung bleiben leicht, aber wenn diese Serie grünes Licht erhält, wird es die dritte neue Show sein, die mit dem Banner von The Boys verbunden ist. Zuvor haben wir die äußerst erfolgreiche Gen V neben der Zeichentrickserie The Boys Presents: Diabolical gesehen.

Was denkst du, worum es in The Boys: Mexico gehen könnte?