The Boys In Staffel 5 kommen zwei weitere Supernatural-Darsteller hinzu Jared Padalecki und Misha Collins werden in der letzten Staffel der Superhelden-Serie zu sehen sein.

HQ The Boys geht bald in die fünfte und letzte Staffel, und bevor sich alles dem bittersüßen Ende zuneigt, haben wir die Ankündigung von zwei neuen Darstellern erhalten, die der Serie beitreten: die Supernatural-Alumni Jared Padalecki und Misha Collins. Laut einem neuen Video, das auf den Social-Media-Konten von The Boys gepostet wurde, sehen wir, dass Jensen Ackles, der Schauspieler, der Soldier Boy in der Serie spielt, die anderen Schauspieler zum Handeln aufgefordert hat. Das bedeutet, dass Soldier Boy zurück ist, aber es bedeutet auch, dass wir jetzt zwei neue Darsteller haben, die wir in das Team aufnehmen können, mit derzeit unbekannten Rollen. Es macht Sinn, dass wir eine Supernatural-Reunion auf The Boys sehen werden, da beide Serien von Eric Kripke geleitet werden. Fans der langjährigen paranormalen Serie werden ihre Lieblingsschauspieler wiedersehen, nur in anderen Rollen. Wen sollten Padalecki und Collins deiner Meinung nach in The Boys Staffel 5 spielen?