The Boys hätte bereits 2008 zu einer Filmtrilogie adaptiert werden können

Eric Kripkes Version von The Boys mag derzeit eine der heißesten Superhelden-IPs sein, aber es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es die Original-Comics schon lange gab, bevor die Serie unsere Bildschirme zierte.

Die erste Ausgabe wurde 2006 veröffentlicht, und laut Co-Schöpfer Darick Robertson (via Rolling Stone) gab es Pläne für eine Adaption in Form einer Filmtrilogie von The Other Guys und Don't Look Up-Regisseur Adam McKay.

Sony kaufte die Rechte an dem Eigentum anscheinend ziemlich kurz nach Erscheinen der ersten Ausgaben, aufgrund einer Empfehlung von Seth Rogen und Evan Goldberg. McKays Version kam 2008 anscheinend ziemlich weit, als das Drehbuch für den ersten Film fertig war und einige Tests der animierten Szenen durchgeführt wurden, aber es sollte nicht sein.

"Ich würde nicht ändern, wie es funktioniert hat", sagte Robertson. "Weil die Show fantastisch ist. Aber [McKay] hat wirklich coole Sachen gemacht. Es lief nur darauf hinaus, dass es 2008 war, nicht 2018. Ich glaube nur, dass sie noch nicht bereit dafür waren."

Hättest du Adam McKays Version von The Boys sehen wollen?