The Boy and the Heron's englische Sprecherbesetzung ist gestapelt

Studio Ghibli hat enthüllt, wer die Besetzung für die englische Synchronisation von Hayao Miyazakis erstem Animationsfilm seit 10 Jahren, The Boy and the Heron, bilden wird. Die Besetzung besteht aus Hauptdarstellern und ist ehrlich gesagt absolut gestapelt. Laut Variety erfahren Sie hier, wer die Hauptrolle spielt und welche Figur sie sprechen.



Christian Bale als Shoichi Maki



Gemma Chan als Natsuko



Dave Bautista als Der Sittichkönig



Karen Fukuhara als Lady Himi



Willem Dafoe als edler Pelikan



Mark Hamill als Großonkel



Florence Pugh als Kiriko



Robert Pattinson als Der graue Reiher



Luca Padovan als Mahito Maki



Mamadou Athie als Tony Revolri



Dan Stevens als Sittiche



The Boy and the Heron wird Anfang Dezember zunächst auf dem heimischen Markt debütieren, bevor es später im Monat anderswo erscheint. Insbesondere für Großbritannien startet der Film am 26. Dezember 2023.