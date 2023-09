The Boy and the Heron zeigt ersten Trailer

Der letzte Film des legendären Animators Hayao Miyazaki hat gerade seinen ersten Teaser-Trailer veröffentlicht. The Boy and the Heron wurde bereits in Japan veröffentlicht, wo es von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt wurde.

Der Film folgt einem 12-jährigen Jungen, der auf der Suche nach seiner Mutter in eine andere Welt entführt wird. Es handelt sich um einige ziemlich schwere Themen, mit der typischen wunderschönen Animation von Studio Ghibli als Hintergrund.

Unglücklicherweise für uns auf der anderen Seite des großen Teichs wird der Film in diesem Jahr nur in den USA veröffentlicht, wo er Anfang Dezember in IMAX gezeigt wird. Wir hoffen, dass es bald zumindest digital gemacht wird, damit wir es genießen können.