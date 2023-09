The Boy and the Heron dürfte nicht Hayao Miyazakis letzter Film gewesen sein

HQ

Eines der großen Gesprächsthemen rund um Studio Ghiblis The Boy and the Heron ist, dass es sich um den letzten Film des berühmten japanischen Regisseurs Hayao Miyazaki handeln soll. Aber wenn man einem Bericht von Eli Glasner von CBC Glauben schenken darf, wird dies tatsächlich nicht der Fall sein.

In einem Beitrag auf X erklärt Glasner, dass während eines Interviews auf dem roten Teppich mit dem Vizepräsidenten von Studio Ghibli, Junichi Nishioka, erwähnt wurde, dass "The Boy and the Heron nicht Miyazakis letzter Film ist und dass er bereits mit neuen Ideen ins Büro kommt".

Es wird nicht erwähnt, was diese Ideen sind, aber freuen Sie sich zu hören, dass wir in Zukunft weitere Miyazaki-Filme auf Lager haben könnten?