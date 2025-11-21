HQ

Oft, wenn ich ein altes Haus oder ein anderes altes Gebäude betrete, frage ich mich, welche Geschichten diese Wände und Böden erzählen könnten, wenn sie sprechen könnten. Geschichten über ehemalige Bewohner, über schwere Zeiten und über glückliche Momente. Es scheint, dass das Indie-Studio Blue Backpack aus Berlin ähnliche Gedanken hatte, und das kleine narrative Adventure-Spiel The Berlin Apartment dreht sich genau darum.

Handwerker Malik hat eine ältere Wohnung in Berlin gekauft, die er renovieren und vielleicht weiterverkaufen will. Er arbeitet fleißig in der Wohnung und bringt oft seine kleine Tochter Dilara mit. Allerdings kann es manchmal schwierig sein, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, denn wie Kinder ist Dilara sowohl sehr neugierig als auch von Abenteuern angezogen.

Während der umfangreichen Renovierungsarbeiten entdeckt Dilara immer mehr Spuren der früheren Wohnungsbewohner – zum Beispiel hinter der alten Tapete im Wohnzimmer oder hinter den alten Fliesen im Badezimmer. Für alles, was sie findet, erzählt ihr Vater ihr eine kleine Geschichte hinter dem, was sie gefunden hat, und sie spielen alle innerhalb derselben vier Wände, in der kleinen, alten und charmanten Wohnung mitten in Berlin.

Die erste Geschichte spielt im Jahr 1989, als die Wohnung auf der ostdeutschen Seite der Berliner Mauer und sehr nahe an der Mauer selbst lag. Vom Wohnungsfenster aus konnte man deutlich in die Wohnzimmer der Häuser auf der Westseite sehen, und zufällig begann der Bewohner der Wohnung, mit einer Frau auf der Westseite der Wand über Papierflieger mit kleinen Nachrichten zu kommunizieren. Es ist eine recht angenehme, aber auch etwas traurige Geschichte über Freundschaft über Grenzen hinweg.

Viele verschiedene Menschen haben in der alten Wohnung gelebt. Unter anderem lebte dort 1933 eine jüdische Kinobesitzerin und 1945 mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder ein kleines Mädchen, und als Weihnachten kommt, schmückt sie erwartungsvoll die kalte Wohnung, während sie auf die Rückkehr ihres Vaters von der Front wartet. Ihre Mutter weiß es jedoch besser.

Wenn Sie ein wenig über die deutsche Geschichte wissen, werden Sie allein an den Daten erkennen, dass dies bedeutende Jahre für das Land waren. Diese Zeiten werden durch kleine, feine und sehr berührende Geschichten dargestellt, und sie werden typischerweise aus einer anderen Perspektive betrachtet, als wir diese bedeutenden Jahre sonst erleben.

Wie bei dieser Art von Spiel üblich, sind sie spielerisch recht einfach, und das gilt auch für The Berlin Apartment. Meistens läuft man durch die Wohnung, löst verschiedene kleine Rätsel und erledigt kleinere Aufgaben, aber es gibt einige ziemlich gute Mechaniken versteckt, zum Beispiel wenn man Papierflugzeuge falten muss, was hilft, das Spiel frisch zu halten.

Der visuelle Stil ist ziemlich schön und erinnert an einen Comic, und es macht Spaß zu sehen, wie dieselbe Wohnung in den verschiedenen Geschichten aussieht. Auch der Sound ist gut, und die Synchronsprecher liefern solide Leistungen ab. Ich würde empfehlen, es mit deutschem Ton zu spielen, da es einfach besser zur Stimmung des Spiels passt.

The Berlin Apartment ist eine berührende kleine Geschichte und ein Einblick in Deutschlands turbulente Geschichte, von der Vorkriegszeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Fall der Berliner Mauer. The Berlin Apartment versucht nicht, mehr zu sein, als es ist, aber wenn Sie der Typ sind, der gute Geschichten mag oder einfach gerne durch das "virtuelle Schlüsselloch" in das Leben anderer Menschen blickt, können wir The Berlin Apartment leicht empfehlen.