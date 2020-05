The Ascent ist ein Third-Person-Shooter voller Kugeln und Gewalt

Inside Xbox hat uns gestern einiges an Gameplay geliefert (allerdings entspricht das meiste Material nicht der echten Konsolenleistung der Xbox Series X, sondern errechnet diese Performance lediglich - sprich es ist High-End-Computer-Footage). Neben vielen vorproduzierten Videos mit "In-Engine-Bildern" gab es jedoch auch klassische Demos auf der neuen Konsole zu sehen, darunter ein Cyberpunk-Projekt namens The Ascent von Studio Neon Giant und Publisher Curve Digital.

Es ist ein Action-Rollenspiel aus einer isometrischen Kameraperspektive, das vollständig in eine futuristische, hypertechnologische Welt eintaucht. Charaktere mit einem tierischen Körper, Außerirdische und Wesen mit zwei bionischen Armen leben in dieser Stadt ohne natürliches Licht gemeinsam, solange ihre Köpfe und Schaltkreise ans Stromnetz angeschlossen sind. Nachdem es zu einem merkwürdigen Vorfall kommt, erkunden wir die vier verschiedenen Bestandteile dieser Metropole, töten (und looten) Feinde mit dicker Cyberware und lüften die Geheimnisse der sogenannten The Ascent Group - einem zwielichtigen und mächtigen Giga-Unternehmen, dem diese Welt gehört.

Das Gameplay von The Ascent ist voller Action, mit futuristischen Schusswaffen und blutigem Nahkampf. Mehr Chaos bieten zerstörbare Elemente der Umgebung und verschiedene Gameplay-Einschübe, die dem Cyberpunk-Beat dienen. Der erste Trailer gibt euch einen Vorgeschmack darauf, was vielleicht noch dieses Jahr exklusiv für Xbox Series X und Xbox One erscheint.