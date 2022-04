The Adam Project ist einer der größten Netflix-Hits

HQ

Shawn Levys Familienabenteuer, mit Ryan Reynolds in der Hauptrolle, hat zur Veröffentlichung vor über einem Monat eher mittelmässige Kritiken bekommen. Trotzdem wurde der Film bisher schon 233 Millionen Mal gestreamt. Damit hält The Adam Project momentan den vierten Platz in den Netflix Charts. Nur Red Notice, Don't Look Up und Bird Box wurden häufiger gestreamt. Da Reynolds auch in Red Notice und 6 Underground (Platz 9) mitspielt, hält der Schauspieler auch den Rekord für die meisten Rollen in den Filmen der Netflix Top Ten-Liste.

Seinen nächsten Auftritt bei einem Streamingdienst wird Reynolds aber auf Apple TV+ haben, wo er neben Will Ferrell und Octavia Spencer in dem Musical Spirited zu sehen sein wird.