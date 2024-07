The Acolyte Showrunner weiß, wie die Serie mit Palpatine zusammenhängt

HQ

Viele Star Wars-Serien - aus welchen Gründen auch immer - entscheiden sich dafür, Prequels zu sein. The Acolyte ist insofern etwas anders, als dass es vor The Phantom Menace spielt, was bedeutet, dass es eine Zeit ist, die wir noch nie zuvor in Live-Action gesehen haben.

Es gibt jedoch immer noch ein Endziel, das es zu erreichen gilt, da Darth Plagueis und Palpatine irgendwo in der Zeitlinie stehen.The Acolyte Showrunnerin Leslye Headland hat einen Plan, wie sie in der Serie eingeführt werden können, aber wir müssen noch eine Weile warten, um ihn zu sehen.

"Wenn ich diese Geschichte weiterhin erzählen kann, weiß ich, wie ich sie mir vorstellen möchte", sagte sie gegenüber Nerdist, als sie gefragt wurde, wie Darth Plagueis mit der Geschichte zusammenhängt. "Und ich würde sagen, ich denke, es ist ziemlich kompliziert und chaotisch."

