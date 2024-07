HQ

Thank Goodness You're Here ist eines der vollständigsten, am besten konstruierten visuellen Spielerlebnisse, das ich mir seit vielen Jahren ansehen durfte, aber leider ist es auch ein leuchtendes Beispiel dafür, wie komplex es ist, Spiele zu entwerfen und zu konstruieren, da es neben allem anderen, was ein zufriedenstellendes Spielerlebnis ausmacht, eine unvergessliche, fesselnde Interaktivität geben muss.

Täuschen Sie sich nicht; Diese Monty-Python-ähnliche, cartoonartige und fast traumhafte Darstellung eines kleinen, beengten Bergbaudorfes im England der 1980er Jahre ist eine der einfallsreichsten und einzigartigsten Kulissen für ein Spiel, an die ich mich erinnern kann. Die visuelle Opulenz dieser handgezeichneten Kulisse beeindruckt während der vier bis sechs Stunden Spielzeit immer wieder, und es gibt immer Stopps, die mit kleinen Details vollgestopft sind, wohin man auch schaut. Barnsworth ist der Name der Stadt und du bist ein bizarrer kleiner Mann, der früh zu einem Treffen mit dem Bürgermeister der Stadt gekommen ist. Du wirst ermutigt, die Stadt zu erkunden, während du wartest, und am Ende eine Art Handwerker zu sein, der der örtlichen Pommesbude hilft, die Fish-and-Chips-Produktion des Tages in Gang zu bringen, und dem Gemüsehändler der Stadt zu helfen, zu erkennen, dass es gar nicht so schlecht ist, einen komisch großen Kopf zu haben. Das ist die Prämisse, und es gibt nicht viel von einer wirklichen Geschichte. Thank Goodness You're Here baut seine Karikatur um sein Setting herum auf, nicht um seine direkte Erzählung, und das ist sowohl ein Segen als auch ein Fluch.

Werbung:

Okay, strukturieren Sie die Zeit. Barnsworth ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, und während einige nur einmal besucht werden, um die bereits erwähnten humorvollen Aufgaben für die verrückten Bewohner der Stadt zu lösen, gibt es drei oder vier, zu denen man im Kreis zurückkehrt. Man sieht das Spiel aus verschiedenen Perspektiven, meist isometrisch, manchmal aber auch von der Seite, und mit nur zwei Mechaniken; Ein Sprung und ein Tritt, du interagierst leicht halbherzig mit deiner Umgebung.

Die unglaublich einfache Gameplay-Formel und die Schleife, die dadurch konstruiert wird, sind äußerst befriedigend, aber Thank Goodness You're Here fühlt sich nicht besonders gut an, um es direkt zu spielen, und es fehlt wirklich die mechanische und strukturelle Vielseitigkeit, um dem visuellen und auditiven Einfallsreichtum gerecht zu werden, den Entwickler Coal Supper geschaffen hat. Ihr vorheriges Spiel, The Good Time Garden, hatte auch eine begrenzte Auswahl an Mechaniken, aber zumindest kann man sich etwas aneignen. Hier werden alle zentralen Schlüsselpunkte des Spiels entweder durch Springen oder Treten aktiviert, und nicht auf diese coole Mario-Art.

Es hilft auch nicht, dass die ganze Mosaik-Identität, in der die Aufgaben, die einem die Stadtbewohner stellen, nur lose miteinander verbunden sind und es sich nicht so anfühlt, als gäbe es eine logische Entwicklung in Richtung einer tatsächlichen Lösung. Dir wird gesagt, dass das Werkzeug eines Mechanikers von einem Stadtbewohner geschnappt wurde, aber die Art und Weise, wie du den Gegenstand findest, scheint unverdient, zufällig und uninteressant zu sein. Man stolpert immer über die Lösung, als ob jeder Halt auf dem Weg im Voraus geplant wäre, aber während sich einige Spiele leicht als organisierte Achterbahnfahrt präsentieren können, passt es einfach nicht zu der leicht offenen Struktur, geschweige denn zu der fahrradbasierten Art und Weise, wie man durch Barnsworth navigiert.

Werbung:

Von den Hauptbeschwerden müssen wir leider auch unseren Protagonisten erwähnen. Es gibt so viele bunte Charaktere in Barnsworth, dass die Hälfte ausreichen würde, und sie alle strahlen Persönlichkeit, Einfallsreichtum und Kreativität aus. Bis auf einen. Und das bist du. Hier spielst du einen bizarren kleinen Mann, und obwohl es darum geht, dass du nicht sprichst, gestikulierst oder auf all die verrückten Dinge reagierst, die um dich herum passieren, ist es ein bisschen fehlgeleitet. Ja, in vielen Slapstick-Komödien hat man eine leicht logische, gemessene Person im Raum, die als Anker und Referenz für all die Albernheiten fungiert, aber hier ist es eine verpasste Gelegenheit, mit der man sich selbst nicht anerkennt... naja, nur irgendwas.

Auch wenn die Interaktion so begrenzt ist, dass sie wirklich einen Teil des Unterhaltungspotenzials aufzehrt, ist Thank Goodness You're Here ein wirklich einzigartiges Erlebnis. Es ist schwierig, den ästhetischen Bezugsrahmen von Entwickler Coal Supper einzuordnen, aber es gibt ein bisschen altes Mad Magazine, es gibt Cartoon Network aus den 00er Jahren, es gibt Monty Python, es gibt modernes Adult Swim. Es ist ein visuelles Füllhorn ohnegleichen, und von der ersten bis zur letzten Minute findet das Spiel Wege, dich zu überraschen und zu beeindrucken. Fügt man dem Ganzen einen Slam Dunk von einem Soundtrack hinzu, und kombiniert mit wirklich fantastischem Humor, ist dies... So, so lustig.

Der Soundtrack, die Grafik, der Einfallsreichtum, die Sprachausgabe und das Setting des Spiels sind erstklassig. Es bedeutet auch, dass ich Ihnen das Spiel jetzt empfehlen kann, aber mit einem ziemlich ernsten Vorbehalt. Wenn Coal Supper am Ende ein Gameplay-Modell gehabt hätte, das sowohl mechanisch interessant zu bedienen als auch geradezu großartig anzusehen, zu erleben und zu hören ist, dann wäre dies eines der besten Spiele des Jahres geworden. Aber das ist einfach nicht der Fall. Das bedeutet jedoch nicht, dass diese einzigartige Achterbahnfahrt den Eintrittspreis nicht wert ist.