Thailands Premierminister Anutin verstärkt die Macht nach einem entscheidenden Wahlsieg

Der thailändische Premierminister Anutin Charnvirakul errang bei der Parlamentswahl am Sonntag einen überzeugenden Sieg, brachte seine Bhumjaithai-Partei fest an die Kontrolle und weckte Hoffnungen auf eine stabilere Regierung nach Jahren politischer Turbulenzen. Mit fast allen ausgezählten Stimmen lag Bhumjaithai weit vor seinen Rivalen hervor und profitierte von einem Anstieg des Nationalismus, ausgelöst durch einen jüngsten Grenzstreit mit Kambodscha und Anutins Entscheidung, bei hoher öffentlicher Unterstützung eine Neuabstimmung auszurufen.

Vorläufige Ergebnisse zeigten, dass Bhumjaithai etwa 192 Sitze im 500-köpfigen Parlament gewann, deutlich vor der progressiven Volkspartei und der einst dominierenden Pheu-Thai-Partei. Obwohl Anutin keine absolute Mehrheit erreicht, bringt das Ausmaß des Sieges Anutin in eine starke Position, eine dauerhafte Koalition zu bilden und wichtige Zusagen durchzusetzen, darunter Verbrauchersubventionen und eine härtere Haltung bei territorialen Streitigkeiten. Analysten sagten, das Ergebnis markiere einen seltenen Moment in der thailändischen Politik, in dem eine Regierung genügend Autorität haben könnte, um effektiv zu regieren.

Die Wahl brachte zudem einen bedeutenden institutionellen Wandel, da die Wähler ein Referendum unterstützten, um mit der Ausarbeitung einer neuen Verfassung zur Ersetzung der militärisch unterstützten Charta von 2017 zu beginnen. Kritiker argumentieren seit langem, dass das derzeitige System die Macht in nicht gewählte Gremien konzentriert, und das Ergebnis des Referendums signalisiere den öffentlichen Wunsch nach Reformen. Gemeinsam deuten Anutins Wahlsieg und das verfassungsmäßige Mandat auf einen Wendepunkt für Thailands politische Richtung hin...