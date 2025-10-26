Königin Sirikit von Thailand stirbt im Alter von 93 Jahren

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Königin Sirikit von Thailand gestorben ist. Bekannt für ihren zeitlosen Stil und ihre humanitäre Arbeit, spielte sie ihr Leben lang eine wichtige Rolle bei der Förderung der thailändischen Seide und der ländlichen Entwicklung. Ihr Tod hat eine einjährige Trauerzeit innerhalb der königlichen Familie ausgelöst, und die Nationalflaggen werden auf Halbmast wehen, wenn das Land seinen Respekt zollt. Sirikit, der oft als verbindende Figur angesehen wird, prägte mit seiner Präsenz das Bild des modernen thailändischen Königshauses im In- und Ausland. Für viele Thailänder ist ihr Erbe untrennbar mit der Identität des Landes verbunden. Ruhe in Frieden, Königin Sirikit von Thailand.