TGS 20: Line-Up von Capcom steht fest

Eine grobe Vorstellung davon, was die Entwickler bei Capcom diese Woche auf der Tokyo Game Show 2020 dem Online-Publikum vorstellen werden, hatten wir ja bereits. Anfang des Monats kündigte sich Resident Evil Village an, doch seitdem sind drei weitere Produktionen des Studios vorgestellt wurden. All diese Titel werden am kommenden Wochenende ebenfalls näher vorgestellt, wie wir heute erfahren haben.

Am Samstag um 17:10 Uhr deutscher Zeit werden Neuigkeiten zu Street Fighter V: Champion Edition besprochen. Anschließend ist ein großer Monster-Hunter-Block angesetzt, der Fokus liegt auf Monster Hunter Rise und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Am Sonntag um 17:05 Uhr werden die neu angekündigte Devil May Cry 5: Special Edition und das eingangs erwähnte, achte Kapitel von Resident Evil präsentiert. Am Samstag dauert das Programm bis ca. 20:00 Uhr an, Sonntag endet die Übertragung gegen 19:00 Uhr. Ob die Panels lokalisiert werden, ist nicht bekannt, doch mit neuem Gameplay ist ohne Frage zu rechnen.