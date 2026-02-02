HQ

Ein Kampf gegen die Datenerhebung über ACR oder ganz offen, indem man Screenshots der gesehenen Inhalte macht und sie dann oft verkauft, führte zu sehr wütenden Briefen an TV-Hersteller und Anfang dieses Jahres zu einer einstweiligen Verfügung gegen Hisense – aber für den Generalstaatsanwalt von Texas reicht das nicht aus.

Texas hat eine Liste verbotener Technologien aktualisiert, darunter Hardware, Marken, Apps und Systeme. Das ist nichts Neues: Die Liste wird seit Jahren verwendet, umfasst TikTok und legt dar, was von staatlichen Behörden und Geräten im Besitz des Bundesstaates Texas nicht genutzt werden darf.

Der rhetorische Teil ist ziemlich hart, mit offiziellen Pressemitteilungen, in denen die Kommunistische Partei Chinas beschuldigt wird, die Bürger von Texas direkt zu überwachen. Die Liste umfasst eine Reihe weniger bekannter Marken, Namen und Systeme, aber auch bekannte Marken wie Autel Z.ai Alibaba, Xiaomi, TP-Link, Shein und TCL. Der texanische Gouverneur Gregg Abbott erklärte, dass "feindliche Gegner Nutzerdaten durch KI und andere Anwendungen und Hardware sammeln, um Nutzer auszunutzen, zu manipulieren und zu verletzen." Obwohl der Verdacht auf Massenüberwachung nicht neu ist, sind solche direkten Aussagen gegen China selten und scheinen der Anfangsschritt eines technologiebasierten Krieges zwischen den USA und China zu sein, wobei die EU schon lange interne Diskussionen über technologische Unabhängigkeit von beiden Parteien geführt hat.