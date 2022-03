Testament ist der 5. DLC-Charakter von Guilty Gear: Strive

HQ

Im Juni wird Guilty Gear: Strive ein Jahr alt und bis dahin muss das Entwicklerstudio Arc System Works noch ein paar Bonusinhalte ausliefern. Ende dieses Monats wird der fünfte DLC-Kämpfer eingeführt und in der zweiten Maihälfte steht das versprochene Story-Add-On an, den Season-Pass-Besitzer (30 Euro) gekauft haben. Spieler dürfen sich auf ein Wiedersehen mit einigen der Figuren freuen, die in der Hauptgeschichte bislang keinen Platz hatten.

Der „elegante Sensenmann" Testament, der bereits seit den Anfängen mit dabei ist, nutzt im Kampf eine Sense und fiese Blutmagie. Er ist ab dem 31. März im neuesten Ableger der Anime-Beat-'em-Up-Reihe verfügbar und wird etwa 7 Euro kosten. Falls ihr den Season Pass besitzt, dann dürft ihr bereits ab dem 28. März mit ihm spielen. Eine neue Kampfarena namens „White Hosue Reborn" wird Ende März (am 31. März) zum Preis von vermutlich 2 Euro ins Spiel gelangen. Season-Pass-Besitzer erhalten bereits am 28. März ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf diese Stage.

Ebenfalls am 28. März erwartet Guilty Gear: Strive ein kostenloses Update, das den sogenannten „Digital Figure Mode" einführt. Das ist ein Kreativwerkzeug, mit dem ihr Figuren in einem 3D-Raum anordnen könnt, um unterschiedlichste Szenen nachzustellen. Die Charaktere lassen sich frei in einem Diorama platzieren und ihr werdet ihre Posten, Gesichtsausdrücke und vieles mehr anpassen können. Nachdem die Szene erstellt wurde, könnt ihr sie mit einem Fotomodus für die Ewigkeit festhalten und diese Bilder mit der Community teilen. Andere dürfen eure Kreation bewerten und einsehen.

