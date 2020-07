Test Drive Unlimited: Solar Crown enthüllt

Vorgestern berichteten wir über die nahende Enthüllung eines neuen Test-Drive-Spiels. Im Rahmen des Online-Events Nacon Connect hat Publisher Nacon nun nachgelegt und Test Drive Unlimited: Solar Crown angekündigt, das vom französischen Studio KT Racing (WRC) entwickelt wird.

Leider ist die aktuelle Informationslage noch sehr dürftig. Laut Publisher soll das Spiel auf einer großen Insel stattfinden, die im Maßstab 1:1 nachgebildet wird. An beinhalteten Automarken wurden bislang Bugatti, Dodge, Ferrari, Koenigsegg und Porsche angekündigt. Einige Entwickler sollen schon in der Vergangenheit an der Test-Drive-Unlimited-Reihe mitgearbeitet haben. Auf welchen Plattformen das Spiel erscheint, ist abgesehen von einer bestätigten PC-Fassung noch nicht offiziell bekannt.

Den Ankündigungs-Teaser könnt ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen, Gameplay-Szenen sind leider nicht enthalten. Sobald es Neuigkeiten zu Test Drive Unlimited: Solar Crown gibt, erfahrt ihr sie natürlich bei uns.