Tesla wird das Model X und Model S im nächsten Quartal offiziell einstellen.

Zuerst bildeten sie das Fundament des Tesla, den wir heute kennen, dann wurden sie zu einem Luxuspreis neu eingeführt, als Model 3 und Model Y in der Produktion im Mittelpunkt standen, aber nun scheint es, als würden sie ganz eingestellt werden.

Wie InsideEVs durch das Abhören von Teslas jüngster Ergebnisübersicht bestätigen kann, werden beide Modelle eingestellt, und das geschieht im nächsten Quartal – wie CEO Elon Musk den Investoren bestätigte.

Ein geringes Verkaufsvolumen ist wahrscheinlich ein Teil des Grundes, aber Musk sagt auch, dass der gesamte Produktionsraum genutzt wird, um größer und mutiger auf die Roboterproduktion zu setzen:

"Es ist an der Zeit, die Model S- und X-Programme im Grunde mit einer ehrenvollen Entlassung zu beenden, denn wir bewegen uns wirklich in eine Zukunft, die auf Autonomie basiert", sagte er.

Dieser Raum wird in der Lage sein, jährlich eine Million Optimus-Roboter zu produzieren, sagte Musk.