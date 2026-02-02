Tesla-Gewinne stürzen während des Roboterwechsels stark ab

HQ

Tesla bleibt einer der weltweit größten Hersteller von Elektrofahrzeugen und kann allgemein darauf zurückgeführt werden, zumindest die weltweite Einführung des elektrisch angetriebenen Fahrzeugs voranzutreiben. Doch in den letzten Finanzquartalen hat die Tesla-Führung deutlich gemacht, dass sie ihr Autogeschäft hinter sich lässt, während sie sich auf die Entwicklung eines persönlichen Roboters namens Optimus vorbereitet.

Wie InsideEVs berichten kann, haben sie kürzlich einen Gewinnrückgang von 46 % im Jahresvergleich von 7,1 Milliarden auf 3,8 Milliarden Dollar angekündigt.

Analysten sagen, dass diese Auswirkungen teilweise auf Musks politische Kontroversen zurückzuführen sind, doch Musk und der Vorstand scheinen entschlossen, dies auf eine Produktionsausrichtung hin zu den genannten Robotern und Robotern zurückzuführen – weshalb die Produktion des Model S und Model X vor nicht allzu langer Zeit eingestellt wurde.

Bei demselben Investorenaufruf kündigte Musk außerdem an, dass Tesla 2 Milliarden Dollar in xAI investieren wird – Musks anderes Unternehmen, das unter anderem den umstrittenen Chatbot Rok herstellt.