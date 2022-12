Tesla fügt Steam-Unterstützung zu seinem Model S und Model X hinzu

HQ

Wenn es einen Aspekt gibt, bei dem Tesla seinen Konkurrenten meilenweit voraus ist, dann ist es das Angebot von Unterhaltung, wenn das Auto geparkt ist. Ihre Autos sind bereits mit ziemlich viel PS gefüllt, so dass der Besitzer Spiele wie Cuphead, Stardew Valley und sogar The Witcher III: Wild Hunt spielen kann, und jetzt schaltet der Autohersteller in einen noch höheren Gang.

In einem kürzlich auf Twitter veröffentlichten Trailer enthüllt Tesla, dass sie ihren Model S- und Model X-Fahrzeugen Steam-Unterstützung hinzugefügt haben, was bedeutet, dass es keine Grenzen gibt, was Sie im Auto spielen können.

Der Trailer unten zeigt Cyberpunk-Gameplay aus dem Inneren eines Tesla.