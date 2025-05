Terrorbytes ist jetzt verfügbar

HQ

Von pixeligem Blut bis hin zu psychologischem Horror – TerrorBytes: The Evolution of Horror Gaming nimmt dich mit auf eine schaurige Nostalgiereise durch einige der furchterregendsten Momente der Videospielgeschichte. Wie – und wann – fingen Spiele an, uns wirklich Angst zu machen? Das ist eine der vielen Fragen, die in TerrorBytes: The Evolution of Horror Gaming untersucht werden, das jetzt online zu sehen ist.

Der Dokumentarfilm wurde von der Horror-Nerdin und Spielejournalistin Lila Crowe inszeniert, die zuvor für Pixels of Fear bekannt war. Mit einem liebevollen, aber auch kritischen Blick seziert sie nicht nur die Spiele selbst, sondern auch, was uns Angst macht – und warum.

Durch Interviews mit Branchenveteranen, Spieleentwicklern und horrorbegeisterten Gamern taucht der Film tief in die digitale Entwicklung des Horrorgenres ein – von den primitiven Jump Scares von Alone in the Dark über die psychologischen Belastungsproben von Silent Hill 2 bis hin zu modernem Survival-Horror wie Resident Evil Village.

Die fünfteilige Doku steht ab sofort zum Streamen zur Verfügung.

Planen Sie, sich TerrorBytes anzusehen?