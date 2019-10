Terminator-Android SED in Warface: Titan spielbar

Diese Woche ist ein neues Update im Mehrspieler-Shooter Warface an den Start gegangen. Spieler werden auf den Mars transportiert, wo sie die neue Charakterklasse SED (einen Androiden) treffen und Chaos anrichten. Einen neuen Battle-Pass gibt es ebenfalls und Anfang nächsten Jahres wird eine weitere Charakterklasse eingeführt. Zudem soll in der zweiten Jahreshälfte von 2020 endlich Crossplay zwischen Xbox One und Playstation 4 freigeschaltet werden. Warface ist bereits 2013 auf PC und der Xbox 360 erschienen und scheint sich noch immer einer soliden Spielerschaft zu erfreuen (der Entwickler spricht von 13 Millionen, allein im letzten Jahr). Das Game könnt ihr kostenlos spielen.

