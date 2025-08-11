Terminator: Dark Fate - Defiance: Aufstand

HQ

Explosionen, skelettartige Metallroboter, lila Plasmaschüsse und donnernde Musik sind wahrscheinlich etwas, das jeder aus dem Terminator-Universum kennt. Slitherine wählte einen anderen Weg, als uns die Gefahr verhindern zu lassen und uns stattdessen die Zukunft in ihrem Terminator: Dark Fate - Defiance sehen zu lassen. Wir mussten uns keine Sorgen machen, die Entwicklung einer mörderischen künstlichen Intelligenz zu stoppen, die die Menschheit auslöschen will, da sie bereits auf dem besten Weg ist, die Menschheit zu ermorden, wenn die Geschichte beginnt. Vielleicht erinnern Sie sich an das Intro im zweiten Film oder die Kriegssequenzen in Terminator Salvation. Wir übernehmen die Rolle der Anführer einer Widerstandsbewegung im Kampf gegen die Dark Fate-Version von Skynet, die Legion.

Obwohl Terminator: Dark Fate - Defiance bei der Veröffentlichung fehlerhaft war und seine technischen Mängel aufwies, hat die Arbeit, die Slitherine seitdem geleistet hat, um den Titel zu aktualisieren, dazu geführt, dass es ein sehr kompetentes Strategiespiel geworden ist, das ich heute empfehlen kann. Schon die erste Erweiterung We are Legion bietet eine schöne Ergänzung zum Basisspiel, in der wir in einer einigermaßen langen Kampagne in die Rolle der Maschinen schlüpfen. In dieser Rezension werde ich mich darauf konzentrieren, euch zu sagen, was ich von der neuesten Erweiterung und dritten Kampagne namens Uprising halte.

Die Weltkarte, auf der du entscheidest, was du wo machst. Blau sind Verbündete auf der Karte und du wirst durch die grüne Farbe dargestellt.

Uprising behält die taktische Tiefe der Schlachten, das etwas klobige System zur Entscheidung, welche Truppen in den Kampf geschickt werden, und eine brandneue offene Kampagnenstruktur bei. Du hast auch die Kontrolle über ein paar neue Truppentypen. Wenn du die Erweiterung startest, wirst du von einer Karte begrüßt, die in 22 verschiedene Gebiete unterteilt ist. Jede Fraktion besitzt zu Beginn eine einzige Region der Welt, und in der Kampagne geht es darum, deine Rivalen zu besiegen. Du tust dies, indem du die Regionen eroberst und sie angreifst. Du kannst auch ein Gebiet verteidigen oder anderen menschlichen Fraktionen helfen. Wenn dies erledigt ist, kannst du eine Mission im echten taktischen Modus des Spiels spielen. Jede Region, die du besitzt, gibt dir eine Währung, die du für deine Truppen ausgeben kannst. Sie sind völlig frei in dem, worauf Sie Zugriff haben und welche strategischen Entscheidungen Sie treffen. Um neue Fahrzeuge, Truppentypen und andere Dinge freizuschalten, die dir helfen können, musst du Regionen übernehmen. Sowohl der reale taktische als auch der strategische Modus sind voneinander abhängig und du musst mit beiden interagieren, um zu gewinnen.

Bei Angriffs- und Verteidigungsmissionen kannst du neben dem Kampf gegen den Feind auch Fahrzeuge übernehmen. Der Nachteil ist, dass die Infanterie, die die Fahrzeuge steuert, diese Aufgabe übernimmt. Du kannst deine Truppen jedoch bitten, aus den Fahrzeugen auszusteigen und dich dafür entscheiden, diese Fahrzeuge bei der nächsten Mission nicht mitzunehmen. Ein wichtiger Bestandteil der Kampagne besteht darin, zu wissen, was man in die Missionen einbringt und was man aus den Missionen mitnimmt. Wenn deine Truppen sterben, kannst du wertvolle Waffensysteme und Fahrzeuge verlieren. Was der Feind hat, kann auch erbeutet und verwendet werden, wenn es während der Schlacht nicht vollständig zerstört wird. Mit solchen kannst du auch aufrüsten und ändern, wie Truppenteams arbeiten und was sie auf dem Schlachtfeld tun können. Das ist wichtig, weil dieses Spiel so gnadenlos ist. Deine Truppen sterben schnell und du musst die Positionierung und das Gelände zu deinem Vorteil nutzen.

Die Kämpfe sind relativ unverändert. Du versuchst, Missionen wie gewohnt zu erfüllen.

Einer der Gründe, warum ich dieses Spiel mag, sind die taktischen Entscheidungen, die man sowohl während als auch nach den Kämpfen treffen muss. Leider finde ich diese Kampagne mit ihren vier Fraktionen, von denen eine spielbar ist, nicht so interessant wie ihre beiden storygetriebenen Vorgänger. Es braucht noch etwas, um diese neue Kampagne wirklich in größere Höhen zu heben. Es könnten Dinge wie spontanere Ereignisse, einzigartigere Quests, Diplomatie mit menschlichen Fraktionen sein. Gleichzeitig ist es schwer, sich zu beschweren, wenn man in jeder Mission so viel mehr Entscheidungen treffen muss und die Kämpfe so fesselnd sind. Das Verstecken von Truppen in Hinterhalten, das Angreifen von Konvois von Feinden und der Umgang mit Munition, Treibstoff und extrem verwundbaren Truppentypen macht viel Spaß. Wenn Ihr Fahrzeug unter Beschuss gerät, kann es nur eine Frage der Zeit sein, bis es vollständig unbrauchbar wird. Mit guter Positionierung, Rauchgranaten, Flicken und mehr kannst du jedoch immer noch wichtige Teile an Bord retten.

In diesem Spiel sind die Maschinen weitaus leistungsfähiger als die Menschen. Du musst deine mobileren Truppen einsetzen und Schwachstellen in ihrer Positionierung finden. Es erhöht die Komplexität aufgrund der Dynamik zwischen den Fraktionen. Ein weiterer Aspekt, der die Schwierigkeit noch verstärkt, ist, dass dieser Titel auch logistische Aspekte der Kriegsführung modelliert. Allerdings sollte gleich gesagt werden, dass die Lieferketten in diesem Spiel recht einfach sind. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu tun. Die erste besteht darin, die verdiente Währung auf der Ebene der strategischen Kampagne zu verwenden, um die Vorräte deiner Truppen an Munition, Personal und Treibstoff aufzufüllen. Du hast auch die Möglichkeit, zwei Arten von Lastwagen zu verwenden, die deinen Truppen folgen können und das Gleiche fast auf dem Schlachtfeld tun. Da das Spiel dies simuliert, fügt es eine zusätzliche strategische Dimension und Verwundbarkeit hinzu. Dein Feind kann diese zerstören und wenn deinen Fahrzeugen während der Mission der Treibstoff ausgeht, musst du sie möglicherweise zurücklassen. Dies wiederum kann deine Situation und Position im Level schwächen.

Bei diesen Missionen, die du unternimmst, handelt es sich eher um Scharmützel als um Kampagnenmissionen mit Geschichtenerzählen.

Obwohl ich mich nicht besonders dafür interessiere, in diesem Spiel gegen menschliche Feinde zu kämpfen, bieten sie dennoch etwas Abwechslung. Wenn Sie mehr Freiheit als in der Basiskampagne wünschen, können Sie diese in diesem herunterladbaren Inhalt haben. Ein Aspekt von Uprising, der meiner Meinung nach etwas erweitert werden muss, ist die Missionsvielfalt. Es gibt nur wenige Arten von Missionen, die immer wieder zufällig vergeben werden. Diese neigen dazu, etwas zu oft wiederholt zu werden. Auf der anderen Seite liegt das Problem nicht nur in den Spielmodi, sondern auch im Verhalten deiner computergesteuerten Gegner. Auf den Schlachtfeldern sind sie auch bei Verteidigungseinsätzen etwas zu passiv. Allerdings mag ich es, wenn andere Fraktionen während ihrer Missionen um Hilfe bitten, das kann den Feind schwächen und die eigene Position stärken. Im Laufe der Zeit kannst du dich auch mit menschlichen und halbmenschlichen Fraktionen verbünden. Dies kann dazu führen, dass du in der Lage bist, ihre Truppen zu rekrutieren. Die Legion hingegen wird dafür entschädigt, indem sie jede beliebige Region angreifen kann, ohne zuvor die benachbarte erobert zu haben.

Der Titel hat sich weder in Bezug auf Sound noch Grafik merklich verändert. Grafisch ist es ein relativ gut aussehendes Strategiespiel und bietet guten Sound und Soundeffekte. Explosionen sehen gut aus und haben genug Durchschlagskraft. Die zukünftigen Waffen der Maschinen klingen noch etwas platt, aber sie sind den Filmversionen treu. Gebäude zerfallen und die Umgebungen sind sowohl in Aussehen als auch in Funktion unterschiedlich. Toll ist auch, dass man die Soldaten sehen kann, die in den Gebäuden zu ihren Fenstern herumlaufen. Das ist etwas, was andere Strategiespiele wie das kürzlich veröffentlichte Broken Arrow und Warno nicht simulieren. Es mag nicht mit High-Budget-Strategiespielen mithalten können, aber ich bin trotzdem zufrieden mit dem, was Slitherine in Uprising bietet.

Die Menüs sind akzeptabel, aber etwas ungeschickt zu bedienen. Sie sind leicht überladen, wenn man viele Truppen und Ausrüstung zur Verfügung hat.

Obwohl es einige Wiederholungen von Inhalten gibt, ist das immer noch gut. Die Freiheit, verschiedene Regionen nach Belieben anzugreifen, erhöht deine Kontrolle und dient als Mechanismus, um zu erklären, wo deine Truppen kämpfen und warum. Ich hatte Spaß im Laufe der Kampagne und es ist etwas wiederspielbarer als seine Vorgänger. Die künstliche Intelligenz muss vielleicht ihr Verhalten in den Kämpfen anpassen, arbeitet aber auf einem akzeptablen Niveau. Allerdings cheatt es auf höheren Schwierigkeitsstufen und ist auf regionaler Ebene aktiv. Leider kann man nur als Fraktion spielen, obwohl Legion in der letzten Kampagne spielbar war. Ob sich das auf Dauer ändern wird, ist natürlich schwer zu sagen. Im Moment ist dies den Preis absolut wert. Insgesamt ist es gut, auch wenn ich denke, dass die beiden vorherigen Kampagnen etwas besser sind. Wie gesagt, es ist schwer, sich nicht ein wenig glücklich zu fühlen, ein gutes, halbrealistisches taktisches Strategiespiel der Zukunft des Terminator-Universums zu spielen.