Terminator 2D: No Fate

Wirklich gute Terminator-Spiele wachsen definitiv nicht auf Bäumen. Mir fällt es schwer, mir irgendetwas vorzustellen, das mein Gehirn positiv gekitzelt hat, stattdessen fällt mir instinktiv auf, dass es nur sehr wenige gibt. "Cyborgs aus der Zukunft mit stahlpolierten Endoskeletten, die die Menschheit auslöschen wollen" – so würde wahrscheinlich meine pensionierte Mutter Science-Fiction im Allgemeinen beschreiben, ohne viel Einsicht. Wo, fragen Sie sich vielleicht, sind all die zum Nachdenken anregenden Erfahrungen, die daraus resultieren? Die Antwort ist, dass es einfach nicht in dem Ausmaß geschehen ist, wie man vielleicht denkt, trotz eines im Grunde optimierten, fast selbstverständlichen Ausgangspunkts. Terminator: Resistance war absolut akzeptabel, aber meiner Meinung nach ist es trotz guter Absichten kein stilbildender Klassiker. Es sind fast 35 Jahre vergangen, seit Terminator 2: Tag des Gerichts Geschichte schrieb, ein Film, der immer noch zu den besten Action-Spektakeln aller Zeiten zählt. Da 2025 bereit ist, den Bund zu schließen, ist es doch sicher Zeit für Erlösung in Form eines 16-Bit-Retrospiels für die neueste Generation von Supercomputern? Ich wage zu behaupten.

Auf jedem Level gibt es mehrere Bosse.

Aber wir bleiben noch eine Weile im Gedenkhain, solange wir hier sind. Als Kind der 80er Jahre bin ich mit 2D-Plattformern aufgewachsen, die damals verständlicherweise ganz oben auf der Agenda standen; von Alex Kidd und Mega Man über Contra, Bionic Commando bis hin zu Gunstar Heroes und Metal Slug. Ich lernte Terminator auch als unbenannten Play-Doh kennen, mit James Camerons erster Tötungsmaschine aus der Zukunft, die im Jahr meiner Geburt kam – und obwohl ich es nicht mit offenen Augen gesehen habe, genoss ich zwei brillante Szenarien Anfang der 90er, die ihrer Zeit technisch und thematisch weit voraus waren. Die Bedrohung durch das Aussterben nach der Entwicklung des freien Willens der künstlichen Intelligenz liegt an der Wurzel vieler Bedenken und des fortgesetzten Überlebens – vielleicht heute mehr denn je?

Jeder ist willkommen, unabhängig von seiner Fähigkeit, wenn es um Aktionen geht, die selten zuvor gesehen wurden.

Werbung:

Terminator 2D: No Fate hat alles verstanden, worüber ich gerade gewürgt habe, und es hat nur den Großteil meines Lebens gedauert, es herauszufinden. Das ist kein unwürdiger Geldmacher, noch versucht es ein Spiel, das so tut, als wäre es etwas, das es nicht ist, und es versucht sicherlich nicht, das Rad neu zu erfinden – stattdessen geht es in der Zeit zurück, um die Dinge mit einem Tie-in zu korrigieren, das der Film auf Grundlage etablierter Prämissen aus derselben Ära verdient. Kein Schicksal, verstanden?

Die Geschichte ist vertraut, aber sie kann verändert werden.

Dass dies ein Herzensprojekt von Bitmap Bureau ist, ist deutlich erkennbar, der Detailgrad ist ein Fest für die Augen. Die Animationen sind lebendig, die Standbilder, die die Geschichte vorantreiben, sind pixelperfekt – und ebenso ist es sehr bewusst, was es nachahmen und erreichen will. Während viele lizenzierte Spiele dafür bekannt sind, bei Leveln, Gegnern und Design Abkürzungen zu machen, schafft es Terminator 2D: No Fate dies zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Abgesehen von der offensichtlichen Präsentation und der Epoche, mit der man spielt, als der Film das Licht der Welt erschien, haben sie auch clever und wirkungsvoll Elemente aufgenommen, die im Film nicht vorkamen, ohne den Rahmen zu verlassen. Mehrere Level des Spiels füllen Lücken in der Geschichte, in denen du mehrere interessante Elemente vor dir hast, egal ob du ein Fanatiker oder ein Neuling bist. Das erste Level ist daher eine Sequenz, die im Film nie zu sehen war, und zieht Inspiration und Stärke aus dem Grundmaterial.

Alternative Szenarien, die gut sind? Ja, es sieht auch nicht besser aus.

Werbung:

Das Abtauschen von Referenzen mit logischem Füllmaterial wurde im Terminator-Kontext noch nie besser gemacht als hier. Was geschah, bevor Sarah ins Pescadero-Krankenhaus eingewiesen wurde, fragen Sie sich vielleicht? Sie bildete John natürlich in Mexiko aus, bis "Onkel Bob" eingriff. Diese Computerfabrik, die Sarah Connor angeblich versucht hat, das zu sabotieren, was Dr. Silberman erwähnt hat? Es war nichts als eine Skynet-Anlage, die sie getroffen hatte und die vertuscht wurde – hier zum ersten Mal in Logik umgewandelt, was im Kontext von 'Terminator' auch nicht als selbstverständlich angesehen werden sollte. Das Spiel verwebt Kanon mit Lore, und alles wirkt bodenständig und schön integriert.

Verschiedene Genres und Elemente konkurrieren um Aufmerksamkeit.

Als ich später als John Connor im zukünftigen Los Angeles spiele, führt das zu Sequenzen, die auf eine elegante Weise Anspielungen auf den ersten Terminator-Film vermitteln, ohne konstruiert zu wirken. Dass die Entwickler das Universum der Marke kennen, ist eine Untertreibung – ebenso wie die Tatsache, dass ich als Gamer nicht aufhören kann, zustimmend zu lächeln und zustimmend zu nicken. Den Boss "Angry Bartender Man" zum Song von Bad to the Bone von George Thorogood and the Destroyers zu verprügeln, ist brillanter Fanservice, ebenso wie die klassische Beat-'em-up-Sequenz, die dazu gehört – ebenso wie die Verfolgungsjagd durch Motocross durch den Regenwasserkanal mit einem wütenden LKW im Rückspiegel, wo ich ankommende Trümmer auf meinem Weg "ducke". Die Nachbildung der meisten – keine Sorge, ich wage zu sagen allen – ikonischen Sequenzen aus dem Film, die heute noch als Dokumente der damaligen Zeit bestehen, werden dargestellt und werben um die meisten anderen Genres als seitlich scrollende Shooter-Spiele derselben Epoche. Battletoads, Streets of Rage – die Einflüsse sind vielfältig, und alle sind sich ihrer Identität im Kontext sicher.

Terminator 2: Nein, Fate entschuldigt sich nicht, und er schießt, um zu töten.

Sich Freiheiten zu nehmen, Lücken zu füllen und Szenarien zu erfinden, um letztlich etwas Ähnliches wie eine Erfahrung zusammenzuführen, sollte nicht als selbstverständlich angesehen werden. Wenn man, wie in diesem Fall, mit einfachem Lehrmaterial der Popkultur zu tun hat, kann es einen schnell ins tiefe Wasser bringen, was wiederum mehr zerstört als fügt – aber zum Glück wurde es durchdacht, und immer auf geschmackvolle Weise. Es geht auch nie davon aus, dass man den Film gesehen hat, auf dem es basiert, sondern reduziert James Camerons Epos für alle zum Genießen. Dann sollte man natürlich sagen, dass man das Beste aus diesem Film herausholen wird, wenn man die Reihe bereits kennt. Und wenn du es tust, weißt du genau, welche Filme am Ende zählen.

Action und Bosse – Deckungsmechanik und Schleichen? Es ist eine lebhafte Mischung.

Den Weg zwischen einem absichtlich altmodisch und unfairen Gesamterlebnis zu bewegen, erfordert auch Finesse – vom Verhalten der Waffen bis hin zum Balancing im Schwierigkeitsgrad und dem Leveldesign. Über das Fadenkreuz drehen wir in acht verschiedene Richtungen – was für diejenigen, die Contra und Metal Slug historisch gespielt haben, erkennbar ist. Der Schwierigkeitsgrad ist in vier Levels anpassbar, bei denen die Anforderung nie darauf ausgeht, dass man in der Spielhalle geboren ist, trotz klarer Abstammung. Zwischen verschiedenen Höhenunterschieden auf den Strecken zu springen, als wäre es Sunset Riders, ja – daran musst du dich gewöhnen. Im Verlauf des Spiels tragen wir Sarah, John und T-800, und sie verhalten sich auch etwas unterschiedlich untereinander mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Sarah ist die wendigste der drei, besitzt ein tödliches Nahkampfmesser, kann Geiseln nehmen und sammelt verschiedene moderne Waffen in der Landschaft; John spielen wir exklusiv in zukünftigen Sequenzen, und er hat eine Rohrbombe, die er werfen kann, während der Laserkarabiner mit drei verschiedenen Power-ups unterhält – darunter das Zielen auf Plasma und einen breiteren Schuss. Hier kann es allerdings etwas chaotisch werden, denn ich finde Johns Aufnahmen trotz des Fokus auf das Fotografieren nicht ganz abgestimmt und etwas steif. Der T-800 kann nicht springen, aber er ist ein Mistkerl darin, hart zu schlagen, und stirbt nicht leicht. Das Durchspielen der Geschichte erfolgt über diese drei Charaktere und dauert für erfahrene Spieler etwas mehr als eine Stunde – aber die Charaktere können auch nach Belieben in den vielen zusätzlichen Modi genutzt werden, die nach Abschluss der Geschichte auf unterschiedliche Weise freigeschaltet werden, wobei die Geschichte selbst auch alternative Szenarien durch neue Durchläufe bietet, bei denen man verschiedene Wege und versteckte Gegenstände zum Sammeln wählen kann. Arcade-Modus ohne Continues, Überleben und Angriffe auf Gegner – Leveltraining für Speedrun? Es gibt viel Auswahl, und ich erwähne nicht alles.

Zukunft und Vergangenheit – möge ihr lange leben!

Ein Spiel aus einem der größten Actionfilme aller Zeiten zu machen, ist natürlich ein mutiger Schritt – aber funktioniert es? Ja, das tut es, ohne Raytracing und ohne 3D. Auch Musik und Sound sind absolut brillant – Brad Fiedels unvergesslicher Soundtrack feiert ein Comeback, zusammen mit zeitgenössischer und fast ausgedehnter Audiophilie. Eine Ingame-Laserwaffe harmoniert wie erwartet mit ihrem Film-Pendant. Die Käfer jedoch... sind nirgends zu finden, was ich begrüße.

Erwarte Nostalgie und Action.

Die Präsentation und den hoch bewussten, zeitgenössischen Kunststil hier zu schlucken, ist vielleicht leichter, wenn man diese Ära erlebt hat, behauptet Person A – von und für Stakeholder, aber ich wage zu sagen, dass Person B recht hat mit seiner Eifer, eine alte Fuchsboa aus dem Schrank zu holen und jeden 20-jährigen Influencer zu verkleiden – der mitmacht, ob er will oder nicht. Terminator 2D: No Fate bietet viel für dein Geld, und das ist ja investiert und genau das geliefert, was ich mir erhofft hatte – und noch mehr. Machst du dir Sorgen um Inhalt und Spieldauer? Dann musst du dir etwas anderes suchen. Das ist genau die richtige Länge und durchgehend durchdacht, klassisch strukturiert und mischt verschiedene Genres brillant. Es ist größtenteils seitlich scrollende Action – aber es verwebt auch Elemente von Beat-'em-ups und Fahrzeugsequenzen, die direkt aus Battletoads oder Teenage Mutant Ninja Turtles aus dem SNES und Mega Drive stammen. Terminator 2D: No Fate ist eine Feier der Definition des Wortes Perspektive auf mehr Weise, als es eigentlich möglich sein sollte, wobei die Zeitlinie wahrscheinlich zu bröckeln beginnt, wenn ich weiter über seine Existenz herumbleibe. Das Retro-Compote hier ist erstklassig und schafft etwas, das weder Spiel noch Film zu diesem Thema bisher geschafft haben.

Mit programmierter Präzision haben wir eine Mission, und es gibt kein Verhandeln oder Argumentieren – es empfindet kein Mitleid, keine Reue und kaum Angst. Es wird dich nie aufhören zu jagen... Terminator 2D: No Fate hat mein Alltagsleben mit retro-inspiriertem Gameplay und Technologie aus einer vergangenen Ära herausgefordert, mit ikonischen Szenen und Levels, auf denen ein volatiler T-1000 mit knochenzerquetschender Viskosität dicht auf den Fersen ist. Die Vergangenheit gehört absolut in die Gegenwart – ganz zu schweigen von der Zukunft. Terminator 2D: No Fate ist das Spiel, auf das die Marke seit 1991 gewartet hat.