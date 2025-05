TenZ kündigt Abschied von Sentinels an

HQ

Als Valorant Esports zum ersten Mal durchstartete, gab es eine Handvoll Spieler, die die Aufmerksamkeit vieler auf der ganzen Welt auf sich zogen, darunter auch Tyson "TenZ" Ngo. Nachdem er sich mit Cloud9 Blue als großes Talent erwiesen hatte, wechselte er bald zu Sentinels, wo die beiden im Laufe der Jahre eine Reihe von Trophäen und Turniersiegen erwarben. Im Jahr 2024 beschloss TenZ jedoch, sich vom kompetitiven Spiel zurückzuziehen und stattdessen eine Rolle bei der Erstellung von Inhalten bei Sentinels zu übernehmen, obwohl dies nun auch ein Ende hat.

In einem Beitrag auf X merkt TenZ an, dass er die Sentinels Organisation verlässt, um stattdessen ein neues Kapitel in seinem Leben zu beginnen. Die genaue Art davon ist noch nicht bestätigt, aber uns wird von Tenz mitgeteilt:

"Die Sentinels waren für mich eine echte Familie, sowohl für die Spieler als auch für den Stab. Ein bisschen bittersüß, aber ich freue mich auf dieses neue Kapitel meines Lebens. Ich danke allen Sentinels-Fans für die kontinuierliche Unterstützung während meiner gesamten Karriere und hoffe, dass ihr das Team auch in meiner Abwesenheit weiterhin unterstützt. Alle guten Dinge müssen ein Ende haben, auf Wiedersehen Sen City, es hat Spaß gemacht!"

Was glauben Sie, wie die Zukunft für Tenz bereithält?