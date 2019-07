Tennocon: Warframe stellt neues DLC, Intro-Video und viele weitere Einblicke vor

Der Warframe-Entwickler Digital Extremes gab auf der diesjährigen "Tennocon" zahlreiche Ankündigungen für eifrige Spieler bekannt. Im Mittelpunkt stand die Demonstration der neuen Erweiterung Empyrean, die sich um Weltraumschlachten dreht. Die komplette Show könnt ihr euch bei Interesse noch einmal an dieser Stelle anschauen.

Empyrean stellt taktische Kämpfe mit Raumschiffen in den Fokus, die wir selbst kontrollieren können. Laut dem Studio haben die Spieler die volle Bewegungskontrolle, müssen sich aber gleichzeitig auf Schilde, Raketen und den Beschuss der Feinde konzentrieren. All diese Elemente lassen sich natürlich aufrüsten, das Action-Game ist ja eigentlich ein Loot-Shooter.

Darüber hinaus hat der Entwickler mit freundlicher Genehmigung von Regisseur Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) ein filmisches Warframe-Intro veröffentlicht. Wer neu mit dem Game beginnt, erhält nun einen etwas anderen Einblick in das Abenteuer. Tatsächlich gab es auf dem Event jede Menge Trailer zu sehen, wir haben die spannendsten unten für euch eingebunden. Interessant könnte der vierte Film-Quest "The New War" und die Open-World-Erweiterung Duviri Paradox sein. Dieses neue Gebiet wird nach Plains of Eidolon und Fortuna wohl deutlich surrealer werden, behauptet der Entwickler.

Mit "Squad Link" wurde zudem ein neues Mehrspielersystem vorgestellt, das Spieler auf möglicherweise asynchrone Missionen schickt. Auf der Tennocon war die Rede von verschiedenen Teams, die zusammen an einem groß angelegten Szenario arbeiten. Ein Team aus bis zu vier Spielern hat zum Beispiel den Zugang zu einem Raumschiff freigelegt, auf dem ein anderes Team mit der Extraktion von Daten beschäftigt war. Gesehen haben sich die beiden Teams aber nicht.

You watching Werbung

You watching Werbung

You watching Werbung

You watching Werbung

You watching Werbung