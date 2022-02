Tencent verleibt sich Inflexion Games ein

HQ

Inflexion Games hat gestern Abend bestätigt, dass sie vom chinesischen Technikkonzern Tencent aufgekauft wurden. Das Entwicklerstudio, das derzeit ein "Survival-Spiel mit Crafting-Fokus" namens Nightingale produziert, gehörte zuvor der Firma Improbable, die mit dem Verkauf die Entwicklung von Videospielen zurückfahren, um sich auf die "Beschleunigung des Metaverse" zu konzentrieren. Was genau das heißt, können wir euch beim besten Willen nicht sagen, aber in der Pressemitteilung wirkt es so, als wären alle Parteien zufrieden mit dem Geschäft.

Quelle: Gematsu